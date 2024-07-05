快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

駐日美軍涉入性暴力事件 日本中央新措施今上路

中央社／ 東京5日綜合外電報導

關於日本沖繩縣政府方面未被通知縣內相繼發生美軍涉入性暴力事件問題，內閣官房長官林芳正今天下午宣布，將與相關部會合作，在可能的範圍內傳達資訊給地方政府。

沖繩駐日美軍涉嫌的2起性侵案件6月接連曝光，而這2起事件被日媒報導之前，沖繩縣府均未接獲通知，引發縣府與當地民眾不滿，有聲音要求重新審視共享資訊方式。沖繩縣知事玉城鄧尼本月3日為此親自前往東京，到外務省與防衛省表達抗議。

綜合「沖繩時報」、共同社等媒體報導，改善措施今天起上路，日本中央已經告知沖繩縣府方面這項訊息。

林芳正也透露，將重新審視共享資訊的方式，搜查當局適當處理事件完畢後，將會透過外務省、防衛省盡可能提供訊息給沖繩縣府方面。

林芳正說明，但是資訊未被妥善處理的話，這項方針也可能會停止。

另外，外務省事務次官岡野正敬今天下午在外務省與美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）會面。

岡野要求美方採取「實際有效的措施」以防止類似事件再次發生；易曼紐則稱認識到「現行的預防措施顯然不足」，並表示「必須思考改善措施，迅速解決問題」。

性侵 日本 林芳正 沖繩

延伸閱讀

陸在日本四國南方公海設浮標 陸外交部：公海可享科研自由

日本與美國政府聯手隱瞞：沖繩美軍性侵未成年少女事件

沖繩揮之不去的夢魘：被犧牲的生活安全，駐日美軍犯罪問題

中國在四國南方公海設浮標 日本政府：遺憾

相關新聞

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

英國BBC網站顯示，目前英國國會改選各黨獲得的席次結果已經出爐，工黨獲412席、保守黨120席、自由民主黨71席、蘇格蘭...

為何逾40％選民不投票？工黨大勝卻面臨艱難現實 外媒分析3可能

美國CNN報導，英國在野黨工黨確實在4日國會改選贏得壓倒性勝利，但在歡慶結束後，他們將必須問自己一個棘手的問題：為何這麼...

英國變天！工黨大選壓倒性勝利 準英相施凱爾「百日行動計畫」出爐

英國新領導人施凱爾（Keir Starmer）深知，這次大選能獲得壓倒性勝利，主要是民眾對保守黨14年執政深感不滿。彭博...

去年日本近6成家庭覺得生活困難 家戶平均收入36年最低

日本NHK報導，厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點，達59.6%。厚勞省表...

尹錫悅將出席北約峰會演說 強烈譴責北韓與俄羅斯合作

南韓總統辦公室今天宣布，總統尹錫悅連續第3年出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，將單獨演說強烈譴責北韓與俄羅斯軍事合作

英國大選施凱爾率工黨大勝 歐盟理事會主席祝賀「歷史性勝利」

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾今天恭賀工黨黨魁施凱爾於英國選舉「獲得歷史性勝利」，還說他期待在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。