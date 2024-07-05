駐日美軍涉入性暴力事件 日本中央新措施今上路

關於日本沖繩縣政府方面未被通知縣內相繼發生美軍涉入性暴力事件問題，內閣官房長官林芳正今天下午宣布，將與相關部會合作，在可能的範圍內傳達資訊給地方政府。

沖繩駐日美軍涉嫌的2起性侵案件6月接連曝光，而這2起事件被日媒報導之前，沖繩縣府均未接獲通知，引發縣府與當地民眾不滿，有聲音要求重新審視共享資訊方式。沖繩縣知事玉城鄧尼本月3日為此親自前往東京，到外務省與防衛省表達抗議。

綜合「沖繩時報」、共同社等媒體報導，改善措施今天起上路，日本中央已經告知沖繩縣府方面這項訊息。

林芳正也透露，將重新審視共享資訊的方式，搜查當局適當處理事件完畢後，將會透過外務省、防衛省盡可能提供訊息給沖繩縣府方面。

林芳正說明，但是資訊未被妥善處理的話，這項方針也可能會停止。

另外，外務省事務次官岡野正敬今天下午在外務省與美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）會面。

岡野要求美方採取「實際有效的措施」以防止類似事件再次發生；易曼紐則稱認識到「現行的預防措施顯然不足」，並表示「必須思考改善措施，迅速解決問題」。