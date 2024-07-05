為何逾40％選民不投票？工黨大勝卻面臨艱難現實 外媒分析3可能
美國CNN報導，英國在野黨工黨確實在4日國會改選贏得壓倒性勝利，但在歡慶結束後，他們將必須問自己一個棘手的問題：為何這麼多選民待在家，不出來投票。官方數據顯示，這次國會改選投票率略低於60%，也就是說有超過有超過40%的選民選擇待在家。CNN指出，截至5日上午，英國本次國會選舉投票率約為59.9%。
這是過去一個世紀中第二次出現有超過40%的選民不投票，上次是發生在2001年。當年投票率約為59.4%。當時政治評論家將較低的投票率歸因於，布萊爾所領導的工黨居於主導地位。當年選舉前，外界就認為工黨肯定會獲勝。CNN指出，有鑑於民調預測工黨會贏，一些選民決定不參與國會改選投票，因為他們認為選舉大局已定。
不過，關於投票率較低的原因也有其他解釋。蘇格蘭一些選民選擇不投票可能是因為假期，當時學校已經放暑假，意味著有些家庭可能已經外出度假，根本不在家。儘管英國可讓民眾採取郵寄投票，這種方式也很受歡迎，但英國媒體報導指出一些選票遞送出現延誤。
另一些選民決定不投票的原因則是完全厭倦政治，他們不希望保守黨繼續執政，卻又對其他政黨不感興趣。
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