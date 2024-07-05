快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年日本近6成家庭覺得生活困難 家戶平均收入36年最低

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點，達59.6%。美聯社
厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點，達59.6%。美聯社

日本NHK報導，厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點，達59.6%。厚勞省表示，生活困難度增加可能受物價上漲等影響。

厚生勞動省每年都進行國民生活基礎調查，去年約4700個家庭回答關於所得情況等問題。關於生活狀況，回答「非常困難」的家庭占26.5%，「有些困難」的家庭占33.1%。整體來說，覺得「困難」的家庭，比前一年增加了8.3個百分點。

其中，有18歲以下兒童的家庭中表示生活困難的家庭，比前一年增加了10.3個百分點，達65.0%。在高齡者家庭中，回答「困難」的家庭增加10.7個百分點，達到59.0%，創1986年有統計以來的最高紀錄。

另一方面，全體家庭覺得生活狀況「普通」占35.8%，「稍有餘裕」占3.9%，「非常寬裕」的占0.7%。

此外，前年每戶家庭的平均收入，因高齡家庭和獨居戶增加等原因，減少3.9%，降至524.2萬日圓，創下1987年以來最低。

厚生勞動省表示，物價上漲和燃料費高漲等因素，可能使生活的困難度增加，將繼續關注未來的情況。

另一方面，今年上半年全日本倒閉等企業等超過4800家，是2014年以來同期最多。根據帝國數據銀行的調查，今年1月到6月，負債超過1000萬日元並進行破產法律重整的企業有4887家。與去年同期相比增加22%，是自2014年以來上半年最多的一次。

日本 獨居 負債

延伸閱讀

日本三重飆攝氏39.7度高溫 東京55人疑中暑送醫

陸在日本四國南方公海設浮標 陸外交部：公海可享科研自由

這我！日本環球影城「社畜模式」奇諾比奧無視遊客揮手 頭也不回光速下班

分析：中國海警角色改變 日本台灣菲律賓同受威脅

相關新聞

英國變天！工黨大選壓倒性勝利 準英相施凱爾「百日行動計畫」出爐

英國新領導人施凱爾（Keir Starmer）深知，這次大選能獲得壓倒性勝利，主要是民眾對保守黨14年執政深感不滿。彭博...

為何逾40％選民不投票？工黨大勝卻面臨艱難現實 外媒分析3可能

美國CNN報導，英國在野黨工黨確實在4日國會改選贏得壓倒性勝利，但在歡慶結束後，他們將必須問自己一個棘手的問題：為何這麼...

去年日本近6成家庭覺得生活困難 家戶平均收入36年最低

日本NHK報導，厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點，達59.6%。厚勞省表...

英國國會改選席次結果出爐 工黨大豐收獲412席

英國BBC網站顯示，目前英國國會改選各黨獲得的席次結果已經出爐，工黨獲412席、保守黨120席、自由民主黨71席、蘇格蘭...

尹錫悅將出席北約峰會演說 強烈譴責北韓與俄羅斯合作

南韓總統辦公室今天宣布，總統尹錫悅連續第3年出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，將單獨演說強烈譴責北韓與俄羅斯軍事合作

英國大選施凱爾率工黨大勝 歐盟理事會主席祝賀「歷史性勝利」

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾今天恭賀工黨黨魁施凱爾於英國選舉「獲得歷史性勝利」，還說他期待在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。