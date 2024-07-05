英國大選施凱爾率工黨大勝 歐盟理事會主席祝賀「歷史性勝利」
歐盟理事會（European Council）主席米歇爾今天恭賀工黨黨魁施凱爾於英國選舉「獲得歷史性勝利」，還說他期待在工黨政府領導之下與倫敦當局合作。
法新社報導，米歇爾（Charles Michel）於社群媒體X平台表示：「歐洲聯盟（European Union）和英國是重要的夥伴，在我們公民共同利益的所有領域上進行合作。」
米歇爾還提到，他將於7月18日在英國舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會上會晤施凱爾（Keir Starmer），「我們會討論共同面臨的挑戰，包括穩定、安全、能源和移民等議題」。
今天稍早，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也祝賀將成為下任英國首相的施凱爾取得「壓倒性勝選」。
艾班尼斯稱呼施凱爾「我的朋友」，還說他期待跟即將上任的政府展開「建設性合作」。
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