尹錫悅將出席北約峰會演說 強烈譴責北韓與俄羅斯合作

南韓總統辦公室今天宣布，總統尹錫悅連續第3年出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，將單獨演說強烈譴責北韓與俄羅斯軍事合作。

尹錫悅8至11日將應邀偕妻子金建希訪問美國夏威夷及華府，訪問美軍印太司令部並出席於華府舉行的北約峰會。這不僅是尹錫悅上任後第3次受邀出席北約峰會，也是南韓總統首次連續3年應邀出席。

南韓總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝今天向媒體說明尹錫悅此次出訪行程，表示透過這次出席北約峰會，南韓將進一步與共享自由、人權、法治價值的北約強化關係，提高國家在國際上地位；尹錫悅也將藉此機會，向俄羅斯及北韓的軍事合作釋出強烈訊息，與北約成員商討應對方案。

尹錫悅在10日抵達華府當天，就規劃與捷克、瑞典、芬蘭、挪威等5個以上北約會員國領袖及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）進行雙邊會談，重點將放在能源及安全問題上。

其中，與俄羅斯接壤的芬蘭與挪威都已購入韓製K9自走砲，很有可能達成新的軍武合作。俄羅斯企業先前曾爭取過的捷克杜柯凡尼（Dukovany）核電廠案，目前也由韓國企業得標推動。

以「亞太四國」（IP4）之一領導人受邀的尹錫悅，11日與同樣受邀的日本、澳洲、紐西蘭領導人進行峰會後，將出席北約峰會正式會議。韓聯社引述總統辦公室官員說法報導，IP4峰會中可能更強烈譴責北韓與俄羅斯的軍事合作。

尹錫悅也將在當天下午的北約論壇中的印太環節發表單獨演說。金泰孝表示，尹錫悅將在這次演說中分析當前威脅國際安全秩序的因素，討論北約與亞太四國的相關合作方案，強調南韓作為自由世界的重要一員，與友邦共同守護區域和平及繁榮的決心。

南韓總統辦公室目前尚未證實是否會進行美韓、日韓或美日韓峰會，僅表示不排除任何可能性。但尹錫悅出席北約峰會前，將先造訪位於夏威夷的美軍印太司令部，藉此表達美韓同盟的堅定合作立場。