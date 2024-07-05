路透：巴西前總統波索納洛被控侵占 收沙烏地贈珠寶
2名巴西警方消息人士表示，巴西聯邦警察今天正式指控前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）侵占，因為他涉嫌挪用任內收受的珠寶，包括沙烏地阿拉伯政府所贈的貴重物品。
路透社報導，這是巴西警方第2度正式指控波索納洛犯罪。他3月被控偽造自身的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄。
這批珠寶價值320萬美元（約新台幣1億380萬元），包含1條鑽石項鍊、戒指、手錶和耳環，是沙烏地阿拉伯政府贈送給時任總統的波索納洛和他的夫人蜜雪兒（Michelle），其中有些是瑞士精品名牌蕭邦（Chopard）所製。
部分珠寶是2021年10月在巴西聖保羅（Sao Paulo）的國際機場遭海關查獲，是在一名波索納洛政府幕僚的背包中發現，當時這名幕僚由沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）返國。
其中一名消息人士透露，巴西警方指控波索納洛涉及洗錢、組織犯罪和侵占等罪。
巴西聯邦警察並未立即回覆路透社的置評請求。
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