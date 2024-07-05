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日本三重飆攝氏39.7度高溫 東京55人疑中暑送醫

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本多地出現危險高溫。路透資料照
日本多地出現危險高溫。路透資料照

日本多地今天上午起出現危險高溫，氣象廳指出，三重縣松坂市飯南町粥見地區今天下午1時37分測得攝氏39.7度，除了創當地觀測史新高，也是今天下午2時之前全日本最熱的地方。

名古屋電視台報導，三重縣松坂市飯南町粥見地區過往最高溫紀錄為2013年8月11日的攝氏38.9度，今天下午則測得39.7度，刷新了紀錄。

朝日新聞等日媒報導，除了三重縣松坂市之外，日本其他地區也出現酷暑，今天下午1時20分前，兵庫縣豐岡市測得攝氏37.9度，靜岡縣榛原郡川根本町觀測到37.8度。

讀賣新聞報導，氣象廳指出，今天下午2時，總計137個觀測站，測得攝氏35度以上的「猛暑日」。東京都市區也觀測到35.5度高溫，氣溫連續兩天飆破35度。

東京消防廳宣布，今天下午3時之前，55人疑似中暑緊急送醫。這55人有男有女，年齡介於23歲至90歲，其中2名70多歲的男子為重症、23人為中等症狀、30人輕症。

另外，京都市消防局今天中午過後，也接獲東山區蹴上淨水廠的通報稱，前來校外教學的小學生有8人身體不適，其中2位孩童疑似因為中暑送醫治療。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本大範圍地區被太平洋高壓籠罩，日照強烈。環境省和氣象廳已經針對21個都府縣發布中暑警報，且呼籲民眾使用冷氣並多補充水分，以避免中暑。

中暑 日本 高溫

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