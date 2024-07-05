新任英相施凱爾的100日行動計畫

英國新領導人施凱爾（Keir Starmer）深知，這次大選能獲得壓倒性勝利，主要是民眾對保守黨14年執政深感不滿。彭博資訊報導，他上任前100天將採取大量實際行動，以刺激GDP的措施為優先，贏得對工黨抱持懷疑態度選民的支持。

要求匿名的消息人士透露施凱爾頭100天的行動計畫如下：

經濟方面：英國長年是七大工業國裡投資率最低的地方，工黨承諾保留保守黨去年推出的資本投資100%抵稅的政策，不提高公司稅。工黨希望幾周內就透過國家財富基金，釋出數十億英鎊的商業投資。即將上任的財政大臣里夫斯會儘快與商界領袖舉行投資峰會。新的副首相芮納則將迅速推動住屋改革，會在中央政府成立主管部門處理遊民問題。她還將著手實施勞工權利改革方案，致函低薪委員會，要求制定全國最低工資標準時，將通貨膨脹和生活成本考慮進去。

外交方面：施凱爾希望在國防、安全和氣候領域發揮國際領導力，在面對日益強硬的中國大陸和俄羅斯以及部分西方民主國家極右翼勢力興起的情況下，倡導自由民主，在海外樹立起政治家的形象。他將在選後五天飛華府參加北約峰會，與烏克蘭總統澤倫斯基在內的各國領袖見面。英國7月18日還將主辦「歐洲政治共同體」峰會，工黨將此視為重置與歐洲關係的機會。

氣候方面：規畫複雜以及地方反對聲浪使再生能源項目難以推動，阻礙英國轉型至綠電。新政府將設法加快與建清潔能源基礎設施。即將上任的能源大臣Ed Miliband預計在上任後的幾周、甚至幾天內發表口頭聲明，終止對陸上風電的禁令。

醫療方面：國家健康醫療服務（NHS）治療延誤的情況日益嚴重。即將上任的衛生大臣Wes Streeting計劃在工黨執政的第一天，就聯繫醫師工會BMA，設法結束醫生罷工。工黨還將利用周末和晚間服務，每周增加4萬次診療以縮短候診時間，同時採取包括擴充人員配備並利用民營醫療資源在內的措施。

快速立法：施凱爾的幕僚長Sue Gray預備在新政府成立的頭100天內提出20項法案。最重要的是就業權利法案，兌現改革勞工權利的承諾；另將提出租客法案，不讓房東對租客進行「無過錯驅逐」；同時儘快通過立法成立國有GB能源公司，以便與民營企業達成合作；還有犯罪和治安法案，要加強街頭安全，打擊反社會行為，包括對襲擊店員的行為處以更嚴厲刑罰。

施凱爾和里夫斯期待能將自己打造成國家財政的可靠管家。如果債券投資人認同他們的作法，看好英國財政前景，這最終將降低英國家庭和企業的借貸成本，為他們贏得選民的信任。