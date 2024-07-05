英大選保守黨4前首相選區全都輸！蘇納克保住席次 已返倫敦準備提辭呈

英國4日國會改選大局已定，在野黨工黨確定獲得多數席位，取得壓倒性勝利，現任首相蘇納克稍早已宣布保守黨敗選，雖自己保住席位，但黨內至少11名內閣成員落馬，連曾經訪台的前首相、現任西南諾福克國會議員特拉斯（Liz Truss）也失去席位，以600票之差輸給工黨的傑米（Terry Jermy）。

此外，保守黨還失去曾經屬於前首相卡麥隆（David Cameron）的選區威特尼（Witney）、梅伊（Theresa May）的選區美登赫（Maidenhead）以及強生（Boris Johnson）的選區鄂克斯橋與南路易斯利浦（Uxbridge and South Ruislip）。

而蘇納克在得知自己保住約克郡選區的席次後，已搭乘飛機抵達倫敦西部的諾霍特英國皇家空軍基地（RAF Northolt），預計他將在接下來的幾個小時內正式向英王查理三世提出辭呈。

稍早消息指出，保守黨國防大臣夏普斯（Grant Shapps）也在他服務近20年的英格蘭南部韋林哈特菲爾德（Welwyn Hatfield）選區輸給工黨的呂因（Andrew Lewin），是截至目前因敗選失去席位的最資深保守黨內閣成員。呂因以1萬9877票擊敗夏普斯的1萬6078票

包括司法大臣查克（Alex Chalk）、文化大臣佛雷塞（Lucy Frazer）等10多位內閣成員皆敗選，創下英國史上最多內閣部長同時落選紀錄。