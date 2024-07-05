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英選舉的大輸家還有蘇格蘭民族黨 再舉辦獨立公投的機會大減

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據出口民調，蘇格蘭民族黨這次選舉僅能在蘇格蘭57個選區拿下10席，聲勢重挫。圖為SNP黨魁史溫尼。歐新社
根據出口民調，蘇格蘭民族黨這次選舉僅能在蘇格蘭57個選區拿下10席，聲勢重挫。圖為SNP黨魁史溫尼。歐新社

英國出口民調顯示，蘇格蘭民族黨（SNP）預計只能在蘇格蘭57個選區拿到10席，將寫下十多年來最差的選舉表現，進一步削弱該黨再辦獨立公投的動力。

依目前開出來的票數，議會650席已確定633席，施凱爾領導的工黨在全國範圍獲得壓倒性勝利，至少取得408席，一直主張蘇格蘭獨立的SNP只開出8席，席次大減36席。

蘇格蘭的民調取樣點少於其他地區，所以最後的席次還有很大的不確定性。但如果出口民調正確，那麼SNP的席位不僅落後工黨、保守黨和排第三的自由民主黨，還比法拉吉領導的右翼改革黨更少，後者預料可拿13席。

SNP聲勢最高時期是2015年，那年搶下蘇格蘭選區59席裡的56席，此前幾個月蘇格蘭剛辦了獨立公投，雖然結果是55%對45%不脫離英國，但SNP藉機鞏固其在蘇格蘭的政治主導地位。此後，蘇格蘭是否還有權再辦獨立公投，一直是爭論焦點。

近年來，蘇格蘭獨立的支持率基本上持平，但SNP的支持率節節下滑，與執政夥伴蘇格蘭綠黨之間還鬧內訌，導致SNP在5月換黨魁，由史溫尼（John Swinney）接棒。除領導階層處於動盪外，警方仍在調查SNP的財務和資金去向，而該黨在蘇格蘭的施政也遭到日益增加的批評。

民調 獨立公投 蘇格蘭

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