民主剛果與M23叛軍激戰 美支持2週人道休戰

剛果民主共和國（DR Congo,簡稱民主剛果）政府軍與盧安達支持的叛軍「3月23日運動」（M23）間激戰正酣。白宮今天表示美國支持在民主剛果東部展開兩週「人道休戰」。

路透社報導，據聯合國估算，在民主剛果東部北基伍省（North Kivu）的動亂已導致超過170萬人逃離家園，使民主剛果國內因衝突頻發而流離失所的人數上升至創紀錄的720萬人。

白宮表示，休戰協議將從當地時間7月5日午夜開始至19日結束，範圍涵蓋影響平民最多、最嚴重的地區。

白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）說，北基伍省衝突的擴大，使得人道工作者無法和康亞貝雍加（Kanyabayonga）周邊地區數十萬的境內流離失所者取得聯繫，導致十多萬人被迫離家。

華森表示，民主剛果與盧安達政府都支持休戰，「為減緩人民苦難，也為民主剛果東部的緊張局勢創造更多降溫空間」。

美方在聲明裡也呼籲各方遵守停戰協議。

在北基伍省與M23和其他民兵暴力組織的戰鬥已超過兩年。民主剛果、美國及西方曾多次指控盧安達以自家部隊和武器援助M23，但為盧安達所否認。