英脫歐大將法拉吉首入主國會 右翼勢力可能洗牌

主張脫歐的英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）在7度叩關失利後，今天終於如願當選國會議員。法拉吉將取代原屬於保守黨的席次，英國右翼權力結構可能將面臨洗牌。

綜合路透社與法新社報導，英國改革黨（ReformUK）黨魁法拉吉勝選後在濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea）發表演說指出：「我的計畫是在未來幾年內，發起一場大規模的全國運動。」

法拉吉的反移民與脫歐色彩，使他成為英國最知名且最具爭議的政治人物之一，他在這次大選輕鬆擊敗先前握有該席次的保守黨（Conservatives）候選人沃特林（Giles Watling）。改革黨顯然分走了原屬於保守黨的右翼選票。

原本無意參選的法拉吉在投票的1個月前出人意外地投入選戰，增加了全國各地對英國改革黨的支持，也讓現任總理蘇納克（Rishi Sunak）希望縮小與工黨（Labour Party）差距的希望落空，至於中間偏左的工黨則有望在選舉中取得大勝。

現年60歲的法拉吉在7次挑戰議會席次失敗後，如今終於進入他幾十年來一直反對的政治機構，這將考驗他向選民兌現政治支票的能力。

根據出口民調，英國改革黨預計將可贏得13席，雖然這個數字在650席的下議院只占很小一部分，但法拉吉希望以此作為一個取代保守黨的平台，在未來工黨執政時，成為中間偏右的主要反對派。