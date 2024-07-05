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砍傷李在明「阻他當南韓總統」 67歲犯嫌遭判刑15年

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今年初在釜山遭人刺傷頸部。美聯社
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今年初在釜山遭人刺傷頸部。美聯社

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今年初在釜山遭人刺傷頸部，涉案的67歲金姓男子5日在釜山地區法院被裁定謀殺未遂及違反選舉法罪成立，判刑15年。

韓聯社報導，事發在今年1月2日，李在明訪問釜山加德島期間，遭被告以索取簽名為由靠近，並揮刀刺傷李在明左側頸部，造成約1.5公分傷口並住院8天。

金姓嫌犯當場被捕，他曾供稱犯案動機是阻止李在明成為總統，警方總結嫌犯出於「主觀政治信念」而犯案。

釜山地區法院5日以謀殺未遂和違反選舉法罪名判處金姓嫌犯15年有期徒刑。法院稱「此犯罪行為不僅企圖剝奪李在明生命權，且透過干擾選舉自由，嚴重破壞社會共識和對自由民主基本秩序的信任之行為。」並總結被告因持有不同的政治觀點，而對受害人長期積累仇恨後實施犯罪。

李在明

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