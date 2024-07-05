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傳歐盟輪值主席匈牙利總理訪俄 歐盟理事會稱未授權

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）多位領袖今天對輪值主席國匈牙利的總理奧班（Viktor Orban）赴莫斯科傳言表示擔憂，歐盟理事會（EC）主席米歇爾（Charles Michel）表明「未授權」如此。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，奧班是唯一與克里姆林宮保持密切關係的歐盟國家領導人。

匈牙利自7月1日起擔任歐盟輪值主席國，因此對歐盟未來6個月的議程和優先事項具有影響力。

米歇爾在社群平台X上寫道：「歐盟輪值主席國無權代表歐盟與俄羅斯接觸。」

他又說： 「歐盟理事會（European Council）明確表示：俄羅斯是侵略者，烏克蘭是受害者。若沒有烏克蘭參與其中，就不可能進行有關烏克蘭議題的討論。」

根據調查入口網站Vsquare與自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）引述匿名消息人士報導，奧班預計明天在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

此前，這位匈牙利領導人2日才在基輔會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

一名盟官員告訴法新社，「多次嘗試」求證有關奧班赴俄的報導，「但未成功」。

奧班1日曾表示，將有「從令人意外的地方，傳來令人驚訝的消息」。

今天稍早，當法新社詢問有關這次訪問的傳聞時，匈牙利政府拒絕發表評論。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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