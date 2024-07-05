傳歐盟輪值主席匈牙利總理訪俄 歐盟理事會稱未授權
歐洲聯盟（EU）多位領袖今天對輪值主席國匈牙利的總理奧班（Viktor Orban）赴莫斯科傳言表示擔憂，歐盟理事會（EC）主席米歇爾（Charles Michel）表明「未授權」如此。
俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，奧班是唯一與克里姆林宮保持密切關係的歐盟國家領導人。
匈牙利自7月1日起擔任歐盟輪值主席國，因此對歐盟未來6個月的議程和優先事項具有影響力。
米歇爾在社群平台X上寫道：「歐盟輪值主席國無權代表歐盟與俄羅斯接觸。」
他又說： 「歐盟理事會（European Council）明確表示：俄羅斯是侵略者，烏克蘭是受害者。若沒有烏克蘭參與其中，就不可能進行有關烏克蘭議題的討論。」
根據調查入口網站Vsquare與自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）引述匿名消息人士報導，奧班預計明天在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。
此前，這位匈牙利領導人2日才在基輔會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。
一名盟官員告訴法新社，「多次嘗試」求證有關奧班赴俄的報導，「但未成功」。
奧班1日曾表示，將有「從令人意外的地方，傳來令人驚訝的消息」。
今天稍早，當法新社詢問有關這次訪問的傳聞時，匈牙利政府拒絕發表評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言