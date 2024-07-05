工黨大勝、新首相何許人 英國大選一次看

英國4日舉行國會大選，出口民調顯示工黨有望囊括逾6成席次大勝，黨魁施凱爾將成為下任首相。雖然英國睽違14年將再由偏左的工黨執政，預料對外政策會維持全然不變。

● 國會650席 工黨有望豪取410席

根據英國廣播公司（BBC）的最新預測，英國下議院650席裡工黨可望拿下410席，遠高於過半門檻326席；執政14年的保守黨暴跌至144席，中間派自由民主黨58席。極右民粹的英國改革黨（Reform UK）4席，打破前身脫歐黨2019年時一席未上窘況。

工黨這次在下議院席次可望比在野各黨合計多170席，雖略低於1997年在布萊爾（Tony Blair）領導時締造高出在野179席，但堪稱重返巔峰；2019年保守黨在富個人魅力的強生（Boris Johnson）帶領下勝出，也不過只贏在野80席。

紐約時報指出，61歲的施凱爾（Keir Starmer）曾為人權律師，這次靠著最近3任保守黨首相執政不利，帶領工黨從2019年時遭逢自1930年代以來最慘的敗仗一舉翻身。

倫敦智庫「歐洲變動下的英國」（UK in a ChangingEurope）研究員魯特（Jill Rutter）說：「他（施凱爾）在紀律方面向來一絲不苟，有人甚至以乏味來形容。他不會搞煽情那套，但看起來相對更有首相樣子。」

● 一絲不苟無星味 施凱爾可望成近年最平民首相

施凱爾成長於倫敦近郊莎麗郡（Surrey）一個左翼的勞工家庭，與父親不太親，護理師母親因患病而常進出醫院。施凱爾是家中第一個大學畢業生，先在里茲大學（Leeds University），之後在牛津大學攻讀法律。

施凱爾直到52歲才投身政界，2015年當選國會議員。2020年從柯賓（Jeremy Corbyn）手中接下跌至谷底的工黨，開始為黨重塑。施凱爾捨棄柯賓擬將英國能源企業國有化構想，並承諾不會提高薪資家庭的稅賦；他也大力支持軍隊，扭轉工黨在柯賓時代被貼上的不愛國標籤，並根除柯賓時期黨內反猶氛圍。

華盛頓郵報指出，施凱爾的反差性十足。年輕時當過左翼「托洛斯基」（Trotsky）雜誌主編，但今年將「創造財富」置於工黨政綱核心讓資本家快慰。他曾是位反君主主義者，後來受封爵士，如今更每週見英王一次。他將是幾十年來最「勞工階級」的英相，與現任首相蘇納克（Rishi Sunak）富可敵國對比鮮明。

施凱爾在這次選舉期間沒接受外媒採訪，身邊的同事稱他「非常注重隱私」；施凱爾的猶太裔妻子維多利亞（Victoria）在國民保健署（NHS）上班、兩個十幾歲的孩子姓名還沒對外公布過。他曾說擔心搬進首相官邸會為家人帶來困擾。

施凱爾不是個有星味的政治人物。作為一名靠說話吃飯的人，他不像邱吉爾（Winston Churchill）有渲染力；朋友說他可以做到鐵石心腸，然而這可能正是當前內外疲敝的英國所需要的領袖。

中間派智庫「共同勞動」（Labour Together）的執行長塞門斯（Josh Simons）說：「施凱爾相信實用主義，研擬政策時講究解決問題而非泛泛理論，也不太搞意識形態那套。」

● 專注內政經濟 挺烏挺以等外交政策不變

左派裡的批評者懷疑施凱爾上任會貿然「向左轉」，應會走溫和的中間路線。

施凱爾可望將大部分注意力放在國內政治—嘗試撐起英國經濟、解決人們對生活物價失控飆漲的無力感。他想透過一家新的國營綠色公用事業公司來降低不斷飆升的用電成本，也想縮短求診和牙科預約等待時間。

歷來英國出現新政府後，外交政策也鮮少改變。倫敦政經學院政治專家崔維茲（Tony Travers）認為，儘管政黨輪替，英國外交政策「會不動如山到令人訝異」。施凱爾先前已表示，英國將繼續作為北約重要成員，會繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯；雖呼籲停火，但支持以色列擁有抵禦哈瑪斯的自衛權。

雖然英國脫歐堪稱失敗，但如今已沒人熱衷於再搞入歐公投，不過施凱爾治下的英國可能會尋求與歐盟建立更密切關係。