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東京都知事選舉公告欄空間不足 候選人提告索賠400萬

中央社／ 東京5日專電

日本東京都知事選舉今年出現破紀錄參選人數，導致選舉海報公告欄空間不足，一名新男性候選人只能把海報貼在公告欄框外。他為此於3日向東京地方法院提起訴訟，要求東京都政府賠償2000萬日圓（約新台幣403萬元）。

今年的東京都知事選舉有56名候選人參選，創史上新高，大幅超越上次的22人。不過，先前準備的選舉海報公告欄最多只有48格，東京都選舉管理委員會（都選管）因此提供折衷辦法，請候選人提供清晰的文件，裝進透明資料袋後，自行釘在公告欄上。從第49號以後的候選人，海報因此會貼在欄外。

讀賣新聞報導，這名候選人在訴狀中表示，他要求都選管安裝更多的公告欄，但沒有獲得回應。他表示，「這是非常不公平的待遇，完全無法接受。」都選管則表示，尚未收到訴狀，暫時不予回應。

東京都知事選舉將於7月7日投開票，被視為爭取第3任的現任知事小池百合子，與最大對手、前參議員蓮舫的「女傑對決」。

不過，從1947年至2020年的東京都知事選舉當中，現任都知事爭取連任的12次，從未嘗過敗績，具有強大的「現任優勢」。而且，小池4年前二度連任時，獲得多達366萬張選票，創下史上第2高得票紀錄，這次又獲得自民黨、公明黨、國民民主黨、都民第一會等支持，預料能夠穩固「至少250萬票」。

然而，東京都擁有非常多的無黨派選民，特點是「任何風吹草動都可能決定選舉勝敗」，蓮舫陣營的幹部表示，「蓮舫會繼續努力到選前最後一刻。」

目前另一名候選人石丸伸二正在努力追趕，他的目標不是擊敗小池，而是「死守第2」，希望勝過蓮舫。根據日本電視台調查，小池目前支持率43％、蓮舫19％，石丸16％，後兩者呈現拉鋸戰。日本放送協會（NHK）估算截至6月30日的提前投票數據則顯示，小池支持率45％、蓮舫20％，石丸25％，蓮舫的第2名恐不保。

東京 蓮舫

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