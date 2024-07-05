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歐洲民粹右派當道 英國卻由中間偏左工黨掌權？CNN分析後勢

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
CNN分析，中間偏左的工黨在英國上台，對比近期右派民粹浪潮席捲歐洲大陸，呈現出不同風貌；但實際上，英國右派勢力並未如外界想像的輸那麼慘。法新社
CNN分析，中間偏左的工黨在英國上台，對比近期右派民粹浪潮席捲歐洲大陸，呈現出不同風貌；但實際上，英國右派勢力並未如外界想像的輸那麼慘。法新社

英國4日舉行國會改選，根據出口民調，工黨將穩穩囊括下議院多數，終結保守黨14年執政。美國有線電視新聞網（CNN）分析，中間偏左的工黨在英國上台，對比近期右派民粹浪潮席捲歐洲大陸，呈現出不同風貌。

上月歐洲議會選舉中，右派與極右派政黨的當選議員人數創下歷史新高。選舉結果迫使法國總統馬克宏宣布舉行國會大選，極右政黨國民聯盟在上周日舉行的第一輪投票中獲勝。

荷蘭本周成立由極右派組成的政府；義大利總理梅洛尼則堪稱是墨索里尼以來最右傾的義國領袖。在歐洲國家，這些勝選和民粹右派分子掌權的前景已不再令人吃驚。

民粹主義抬頭的原因有很多，各國情況不一。但廣義上說，歐洲國家正飽受經濟低迷、大量移民與能源價格上漲之苦，部分原因是碳淨零的推動。民粹政客則經常將國家困境歸咎於歐盟，強化了疑歐論的底氣。

作為唯一因疑歐而舉辦脫歐公投的國家，英國看似與這股潮流相悖。CNN指出，儘管敗選在意料之中，但其實英國右派勢力遠未消亡。

不可否認，保守黨表現令人失望，但仍優於選前預期，其中有些民調原本甚至預估保守黨的席位不到三位數。目前根據英國廣播公司（BBC）預測，保守黨可望取得144席，略高於稍早出口民調給的131席。

另一個表現超出預期的是民粹政黨英國改革黨，其黨魁法拉吉過去都是在沒有國會席位下，鼓吹並成功帶領英國脫歐。這回第八度角逐，他不僅自己選上，他的黨也預計取得少許席位。雖然跟工黨四百多席相比是小巫見大巫，但毫無疑問，法拉吉未來將有能力影響保守黨走向，將其進一步拖向右派。

法拉吉這次可能還造成英國右派選民投票分裂，變相助攻工黨囊括更多議席數。由於英國改革黨在工黨最終贏得的許多選區表現不俗，右派勢力在本屆國會不僅不容忽視，影響力還很容易再擴大。

英國與其他歐洲國家存在許多相同問題。如果施凱爾擔任首相期間表現不佳，那麼英國民粹右派完全有可能像歐洲其他國家一樣，隨時乘勢而起。

保守黨 民調 英國

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