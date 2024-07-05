英大選右翼民粹黨有斬獲 黨魁法拉吉揚言起義
英國大選出口民調顯示，脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）率領的強硬右派「英國改革黨」（Reform UK）在席數上頗有斬獲，法拉吉聲稱將對建制派發動「起義」。
法新社報導，英國改革黨的前身是法拉吉於2018年創立的「脫歐黨」（Brexit Party），預計可在這次英國大選中獲得13席，這是英國極右翼邊緣小黨首次贏得超過1席。
法拉吉今天凌晨在社群媒體發布的影片中表示：「朋友們，這件事意義重大。」他又在社群平台X補充說：「正在發動對建制派的起義」。
法拉吉今年6月初宣布第8次挑戰成為英國下議院650名議員之一。根據英國媒體的出口民調，他有望在英格蘭東部的克拉克頓（Clacton）勝出。
法拉吉如果當選，將使這位引人注目的民粹領袖處於有利地位，實現他長期以來企圖「接管」保守黨（Conservatives）的目標。
出口民調顯示，數百萬選民似乎轉而支持英國改革黨，使得自2010年以來執政的保守黨面臨近兩個世紀以來最糟糕的大選結果。
隨著極右翼政黨或政治人物在歐洲和美國的吸引力不斷增加，英國改革黨也隨之崛起。
法拉吉被視為英國最有效率的溝通者與運動倡導者之一，也是美國前總統川普的長期盟友。
英國改革黨副主席布爾（David Bull）告訴天空新聞網（Sky News）：「這是一場大型運動的開端…這是一場政治起義，也是一項5年計畫。如果我們能從4年前的一無所有到贏得13席，想像一下我們5年間能做什麼。」
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