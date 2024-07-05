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俄對中依賴漸增 莫迪出訪盼穩固關係

中央社／ 新德里5日專電

印度外交部宣布，總理莫迪將於8日至10日，訪問俄羅斯與奧地利。印度媒體關注俄羅斯之行，認為莫迪希望在俄羅斯與中國愈走愈近之際，穩固印俄關係。

印度外交部昨天下午發布新聞稿，宣布莫迪（Narendra Modi）將於8日至9日訪問俄羅斯，再於9日至10日訪問奧地利。

根據新聞稿，莫迪將在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行第22屆印俄年度峰會，檢視兩國之間的多面向關係，同時就雙方關心的區域及全球議題交換意見。

在維也納，莫迪將拜會奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）並與奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）舉行會談。

這將是莫迪於2022年2月俄烏開戰之後，首次訪問俄羅斯，同時也是繼1983年以來，首次有印度總理訪問奧地利。

值得注意的是，奧地利是永久中立國，並非北大西洋公約組織（NATO）的成員，這也使得莫迪此次出訪，不會令任何國家陷入尷尬處境。

印度與中國的關係正因2020年邊界衝突而處於低谷，兩軍在邊界仍部署重兵對峙，而莫迪的俄羅斯之行，正值俄羅斯因與美國關係惡化而增加對中國依賴之際，因此廣受印度媒體關注。

根據外電報導，俄國因對烏克蘭採取軍事行動，而遭以美國為首的西方國家制裁，這使得俄羅斯在經濟上轉求中國為支持，中俄貿易在2023年已達2400億美元。

印俄關係長期友好，可追溯至蘇聯時期。印度約有6成的外購軍事設備與技術來自俄羅斯，包括印度部署在印中及印巴邊界的數套S-400防空飛彈系統。俄烏開戰以來，印度未曾點名譴責俄羅斯，而且持續向俄羅斯購買原油。

根據印度「第一郵報」（Firstpost）分析，莫斯科對北京的依賴逐漸增加，可能會讓印度陷入「戰略困境」。

分析指出，北京有可能運用對莫斯科的影響力，進一步對新德里施壓，而印度必須確保俄羅斯在印中邊界爭議上，至少要保持中立。

另一方面，印度經濟時報（Economic Times）則報導，印度有可能在莫迪訪俄期間，宣布在俄羅斯增設兩個領事館。

俄羅斯 印度 莫迪

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