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英國國會大選 國防大臣夏普斯失去席位

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

英國國會大選今天落幕，預料工黨將大獲全勝，國防大臣夏普斯（GrantShapps）則成為迄今為止，因為敗選失去席位的最資深保守黨內閣成員。

路透社報導，夏普斯在他服務近20年的英格蘭南部韋林哈特菲爾德（Welwyn Hatfield）選區輸給工黨的呂因（Andrew Lewin）。呂因以1萬9877票擊敗夏普斯的1萬6078票。

夏普斯是首相蘇納克（Rishi Sunak）的忠實支持者，曾擔任能源、房屋和交通等部會的內閣職務，並在前首相特拉斯（Liz Truss）的領導下擔任過為期6天的內政部長。

現年55歲的夏普斯被認為是保守黨最善於與媒體溝通的人之一，經常在醜聞發生後，或在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間等尷尬時刻為政府辯護。

自從近兩年前他被任命接替華勒斯（Ben Wallace）擔任國防大臣以來，他一直堅定支持烏克蘭，並在任命後一個月就前往戰時的基輔。

保守黨 內閣 疫情

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