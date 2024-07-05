法足球大將姆巴佩表態 號召選民投票擊敗極右派

法國國會決選將於7日登場，極右派領袖瑪琳．雷朋今天堅稱，就算中間派和左派忙著出手阻擋，足球英雄姆巴佩敦促球迷投票擊敗「那些人」，她的政黨仍能贏得國會掌控權。

法新社報導，距離7日舉行的法國近代史上最關鍵的立法選舉決選還有3天，民調顯示，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的極右翼民粹主義政黨「國民聯盟」（National Rally）雖然在6月30日的首輪投票中占主導地位，但仍無法獲得絕對多數席次。

隨著選舉日逼近，緊張局勢也隨之加劇，傳出有候選人遭到襲擊，選舉結果將決定戰後的法國是否會選出自二戰以來的第一個極右派政府，還是進入一個可能導致政治癱瘓的聯合政府時代。

法國知名足球大將前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）在2024歐洲國家盃足球賽8強賽對上葡萄牙的賽前記者會上表示：「我們不能讓國家落入那些人手中。」

他談到國民聯盟在首輪選舉中勝出，說「我認為我們都看到結果了，這是災難性的。我們希望選情能有所改變，每個人都能動員起來去投票，投給對的一方」。

姆巴佩的表態能激勵總統馬克宏（EmmanuelMacron）領導的中間派和泛左翼聯盟；他們已讓200多名候選人退出7日決選，以共同確保極右勢力被擊敗。

3度代表國民聯盟參選總統的瑪琳．雷朋告訴BFM電視台：「我認為還是有能力取得絕對多數席位，只要選民為了他們想要的東西做最後一搏。」

她說：「我說大家都要出來投票，因為這是一個非常重要的時刻，能夠在目前讓你們受苦的各個領域做出政治變革。」

國民聯盟若是在577個席位的國會下議院國民議會（National Assembly）取得289席絕對多數席位，就能組成聯合政府，並由瑪琳．雷朋的28歲子弟兵巴德拉（Jordan Bardella）擔任總理。

但瑪琳．雷朋也坦言，馬克宏的中間派和「新人民陣線」（New Popular Front）聯盟透過棄保整合反國民聯盟票源的「行動」，讓她的政黨任務更為艱鉅。