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施凱爾可望成新英相 律師出身曾為人權發聲

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

英國國會選舉出口民調顯示，工黨拿下過半多數席位，黨魁施凱爾可望成為新首相。他曾是人權律師和檢察官，支持者讚許他認真而仔細，批評者則認為他說不出清晰明確的國家願景。

若出口民調結果無誤，61歲的施凱爾（KeirStarmer）將成為英國近50年來年紀最長的新任首相，但距離他首次當選國會議員才不過9年。

法新社報導，施凱爾已婚並育有兩個孩子，他的經歷與多數現代政治人物截然不同：在成為國會議員之前，施凱爾有過漫長且表現傑出的職業生涯，他的觀點扎根於實用主義，而非意識形態。

施凱爾在選戰期間再三表示「我們必須讓政治回歸服務」，並承諾在保守黨執政14年的動盪、歷經5位首相後，將「以國家為先，政黨次之」。

支持者讚許施凱爾在管理方面值得信賴，認為他擔任首相後，也會像以前任職司法界一樣認真而仔細。

但貶抑他的人認為施凱爾是個乏味且無法激勵人心的投機分子，不僅經常改變立場，也說不出清晰明確的國家願景。

身為英超足球聯賽兵工廠隊（Arsenal）狂熱球迷的施凱爾已努力擺脫沉默無趣形象，最近才開始習慣成為大眾焦點。

支持者承認，施凱爾不像前首相強生（BorisJohnson）等人富群眾魅力，但這正是他的吸引力所在：在保守黨執政多年的動盪和謀取私利後，施凱爾顯得古板而令人安心。

帶著灰髮、黑框眼鏡外貌，施凱爾也是工黨（Labour Party）數十年來最具勞動階級色彩的黨魁。

他常對支持者說「我父親是製造工具的工人，母親是護理師」，以此回擊反對者批評他是自滿的倫敦自由派菁英典型。

為陪伴妻子維多利亞（Victoria）和兩個青春期的孩子，施凱爾矢言維持週五傍晚6時之後不工作的習慣。維多利亞在英國國民保健署（NHS）擔任職業治療師。

施凱爾生於1962年9月2日，在倫敦郊區由罹患重病的母親和情感疏離的父親扶養長大，有3名手足，在音樂上具有天賦，曾學過小提琴。

他在里茲大學（University of Leeds）和牛津大學（University of Oxford）學習法律後，將注意力轉向左派重視的議題，為工會、反麥當勞運動人士和海外死刑犯辯護。

他曾與人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）共事並成為朋友，還曾談到與阿瑪爾克隆尼和她的丈夫、好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）共進午餐。

2003年，施凱爾開始走向體制內，令同事和友人訝異，一開始的職務是確保北愛爾蘭的警察遵守人權法規。5年後，他被任命為英格蘭暨威爾斯檢察長。

施凱爾於2015年當選為國會議員，一年後加入工黨內一群反對極左翼黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）的議員行列，想把在脫歐公投期間欠缺領導力的柯賓拉下馬，但沒有成功。同年稍晚，施凱爾重新加入高層團隊，擔任工黨的脫歐事務發言人，直到取代柯賓成為黨魁。

施凱爾將工黨帶回更符合選民心意的中間地帶，肅清柯賓勢力，並根除反猶主義，在策略上順利將工黨重新定位，展現他一生始終追求成功的原則。

他曾說：「如果生來沒有特權，也就沒有時間亂搞…不會不解決問題就逃避，也不會向那些不正視改變的組織本能地投降。」

人權 英國 議員

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