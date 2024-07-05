觀光署前進寮國拚觀光 業者對台灣既陌生又好奇

交通部觀光署率領台灣業者到寮國推廣赴台旅遊並拜訪寮國航空盼推動直航。寮國業者對台灣雖感到陌生，但對於擴大出國旅遊市場態度積極，想帶遊學團或宗教旅遊團去台灣。

觀光署為開拓東南亞新興市場，自6月30日至7月5日率領16個台灣旅遊相關單位共30名業者組成台灣代表團，依序赴柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）及寮國首都永珍（Vientiane）接力舉辦台灣觀光推廣活動。

觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅3日在寮國的推廣活動受訪表示，寮國與台灣沒有直航，台灣在寮國也沒有常駐辦事處，目前寮國旅客赴台人次很少，2018年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前達近千，2023年約恢復至8成。

周欣毅向寮國業者徵詢意見得知，台灣四面環海、對地處內陸的寮國很有吸引力。簽證部分，周欣毅說，旅客可透過「觀宏專案」的團體旅遊前往台灣，或持日、韓等簽證上網登錄「有條件式免簽」入境台灣。

寮國業者與媒體共50人到場和台灣業者交流。來自台灣的佳瑛旅行社董事長林玉華觀察，當地業者大多沒去過台灣，問的問題都很基本，像如何辦簽證、有哪些景點，對學生團去台灣及到佛寺拜拜的行程很感興趣。

林玉華說，她過去經手一些寮國團客，大部分是獎勵旅遊、家族旅遊。寮國旅客去台灣最大的問題是沒有直飛航班可搭，需要在曼谷等地轉機，前後加起來會多出兩天、拉高成本。

為推動寮台直航，周欣毅3日率團拜會寮國航空公司（Lao Airlines），寮國航空商業與市場部副總經理戴亞拉（Saleum Tayarath）說，COVID-19疫情前對台灣市場研究了好一陣子，盼兩地能定期直航，因飛機量能不足至今未實現。

寮國航空在簡報時指出，公司最大的客機是空中巴士A320，且僅有4架。戴亞拉說，寮國航空會持續研究台灣市場及經由台灣轉機的市場，待量能足夠時就能實現計畫，「今年沒辦法，但或許明年可以直飛台灣」。

2018年曾去台灣旅遊的寮國網紅Lawrence Koo受邀出席，他認為台灣與寮國氣候很像，「去到台灣就像在寮國一樣」。此外，台灣民眾個性謹慎周到、樂於助人，且在台灣都能以英文溝通，玩起來十分方便。

寮國推廣活動現場安排台灣舞團「凡徒藝術」帶來結合LED和雷射光束的舞蹈表演，並讓民眾動手絹印提袋與背袋、自製珍珠奶茶及芒果冰造型的霓虹燈，體驗台灣多元文化與活動。