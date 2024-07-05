馬來西亞吉隆坡機場化學氣體洩漏 39人不適
馬來西亞消防部門表示，吉隆坡國際機場一處飛機工程設施今天發生化學氣體外洩，造成約39人身體不適，但沒有乘客受到影響，也沒有航班因此中斷。
路透社報導，雪蘭莪州消防局表示，消防局早上11時23分接獲有關雪邦飛機工程公司（Sepang AircraftEngineering）南部支援區設施發生化學物質洩漏的緊急通報，並派遣工作人員與危害物質小組前往因應。
雪蘭莪州消防局在聲明中說，這個工程設施與客運航廈是分開的，受到氣體外洩影響的人員，是在那裡營運的3家公司工作。
雪蘭莪州消防局表示，有39人抱怨感到頭暈與噁心，其中14人送到航空災難部門接受治療，另有1人住院，還說這起事件未對公共安全構成更廣泛的風險。
消防局說，這個化學物質經確認為甲硫醇（methylmercaptan），作為氣味劑加入液化石油氣內，是從未使用的儲存槽外洩。
雪蘭莪州消防局表示，洩漏處正在進行修補，這個儲存槽將拆除作廢。
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