路透：死刑威脅籠罩 多家企業考慮將台灣員工撤出中國大陸

路透報導，在北京當局威脅對「頑固」台獨分裂分子判處死刑後，一些外國企業正考慮把台灣員工遷出中國大陸。

報導引述知情人士指出，中國大陸的新規定，已導致一些在中國大陸的台灣人和跨國企業評估自己面臨的法律風險。中國大陸公布一項懲治「台獨分裂國家、煽動分裂國家」的意見，其中規定，透過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或對外進行官方往來，以及在新聞傳媒「歪曲、篡改台灣是中國一部分」的行為，都屬分裂國家罪，且尋求區隔台灣和中國大陸的行為也屬非法，讓北京得以廣泛解釋這些規範。

博欽律師事務所駐北京合夥人James Zimmerman表示，「好幾家公司找我們評估其員工面臨的風險。」，「這些公司仍擔心可能有一些灰色地帶，比如一篇無害的社交媒體貼文或在台灣選舉投票給某個政黨或候選人，是否會被解讀為參與『台獨』活動」。他以保密為由，拒絕透露這些公司或產業。

兩位知情高管透露，一些在中國大陸營運的外國企業，已與員工開會討論安全議題。另一位知情人士，一些在中國大陸的台灣籍員工，已收到並接受離開中國大陸的選擇。

一位和台灣在陸投資人共事的主管向路透表示，在中國大陸公布新準則後，他就接到詢問這些準則對其工作影響的電話。他表示，這些準則增添在中國大陸經商的不確定性。

另一位知情主管在台籍主管會頻繁到中國大陸出差的跨國公司工作，他說，已定期和高階經理人開會，評估相關危險、及是否撤出在中國大陸的台灣員工，「現在還沒到不派遣他們（台灣員工）到那裡（中國大陸）的階段，但我們正每天評估風險」。

大西洋理事會全球中國中心（Global China Hub）研究員宋文笛表示，北京的新準則是要強迫外國企業完全排除中國大陸據點的台灣人才，或停止聘僱台灣人才，這可能代表「會有更少台灣人在中國工作或生活，從而導致北京更難贏得台灣民心」。

台灣政府最新調查顯示，截至2022年，約有17.7萬名台灣人在中國工作。許多在中國大陸的跨國公司都因為語言能力和熟悉中國文化，而聘用台灣員工，還有許多人為在中國大陸經營據點的台灣企業工作，根據台灣政府估計，1991年以來，這些公司已在中國大陸投資超過2,000億美元。

國務院台灣事務辦公室未回應路透的置評請求。國台辦發言人朱鳳蓮上周表示，廣大台灣同胞參加兩岸的交流合作，來往大陸不必有任何顧慮，完全可以「乘興而來、盡興而歸」。台灣陸委會則表示，政府提醒在中國大陸的台商和台灣勞工如今必須更加注意人身安全，風險確實在提高。