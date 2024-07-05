英大選出口民調：施凱爾率工黨大勝將成下任首相

英國國會大選今天結束投票，根據出口民調，施凱爾將成為英國下一任首相，他率領的工黨將在國會選舉中贏得絕大多數席位，現任首相蘇納克領導的保守黨則將慘敗。

路透社報導，中間偏左的工黨（Labour Party）預計將在650席的國會下議院獲得410席，與5年前遭遇自1935年以來最慘敗選的境況相比，工黨命運發生了驚人逆轉。這次選舉結果將終結保守黨14年來的執政。

施凱爾（Keir Starmer）在社群媒體X上表示：「感謝所有在這次選舉中為工黨打選戰的人，感謝所有投票給我們並信任這個已改變的工黨的人，謝謝你們。」

選民因生活成本危機及多年的不穩定和內鬥而懲罰蘇納克（Rishi Sunak）率領的保守黨。保守黨預估僅取得131席，為黨史上最慘的戰果。自2016年英國舉辦脫離歐盟公投以來，在保守黨領導下已歷經5位首相。

中間派的自由民主黨（Liberal Democrats）預計將取得61席。由「脫歐大將」法拉吉（Nigel Farage）領導的右翼民粹政黨英國改革黨（Reform UK）預估將拿下13席；法拉吉曾揚言要摧毀保守黨。

英國著名政治民意調查專家柯蒂斯（John Curtice）告訴英國廣播公司（BBC）：「即使事實證明工黨是受益者，今晚保守黨受到的大部分損害都是改革黨造成。」

出口民調顯示，英國選民總體上轉而支持中間偏左勢力，與法國大相逕庭。在法國，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）率領的極右翼國民聯盟（NationalRally）在6月30日的選舉中取得歷史性勝利。

出口民調不僅預測保守黨選情大崩盤，支持獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）估計也僅贏得10席，為2010年以來的最差表現。蘇格蘭民族黨曾經歷一段動盪時期，在一年多的時間內就換了兩位黨魁。

在過去6次英國選舉中，出口民調僅出錯一次。官方結果將在數小時內公布。

執行出口民調的易普索（Ipsos）研究主任佩德利（Keiran Pedley）說：「保守黨是我們在英國政治史上見過最有韌性的勢力之一，如果這次出口民調結果正確，那麼對保守黨來說是一次歷史性慘敗。」