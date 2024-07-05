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英出口民調：工黨大勝 施凱爾將是下任首相 終結保守黨14年執政

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據出口民調，英國工黨此次選舉大獲全勝，黨魁施凱爾將出任首相，終結保守黨14年來的執政。美聯社
根據出口民調，英國工黨此次選舉大獲全勝，黨魁施凱爾將出任首相，終結保守黨14年來的執政。美聯社

周四的出口民調顯示，施凱爾（Keir Starmer）將成為英國下一任首相，他領導的工黨能在議會選舉中贏得絕大多數席位，而蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨料將在執政14年倒台。

由於交易商和投資人先前已普遍預料工黨獲勝，基於「以穩為上」的心態，英鎊兌美元和兌歐元的匯價基本持平，分別是1.276美元和84.71便士。債券市場的波動率指標接近多年低點。

丹斯克銀行分析師Kirstine Kundby-Nielsen表示，「出口民調結果與預期基本相符，因此預計市場反應會比較溫和」。

官方選舉出口民調預測，工黨將贏得下議院650個席位裡的410個，創下布萊爾（Tony Blair）1997年取得壓倒性勝利418席以來最高，領先優勢預計是170席。保守黨的席位預計將減少到131席，寫下史上最差表現，該黨一些重要人物可能出局。自由民主黨預計能拿下61席，而友派民粹領袖法拉吉（Nigel Farage）領導的改革黨料獲13席。

如果出口民調的結果得到驗證，施凱爾默將在數小時後接替蘇納克出任英國首相，逆轉五年前工黨創下80多年來最差的選舉表現。

金融時報評論，這個結果對英國和世界各地來說都很重大：當右翼民粹主義人士在許多國家推進之際，英國的政治局面擺盪回到了國際主義、中間偏左路線。

對於施凱爾和工黨來說，此次大選終結其在政治上14年來被邊緣化的待遇。保守黨政府多年來實施緊縮政策，帶領英國脫離歐盟，引發了政治動盪。

出口民調是對大量選民投票後進行的調查，總體上比較準確。2019年曾預測保守黨獲368席，而他們最終贏得365席。

保守黨 民調 英國

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