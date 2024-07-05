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300幅台灣人微笑鋪滿外亞維儂 傳達島嶼幸福日常

中央社／ 亞維儂4日專電

作為法國外亞維儂藝術節主題國，300幅台灣人臉鋪滿藝術村牆面，以Happy Together為題，傳達台灣因民主、多元等特質而充滿幸福的日常。參觀民眾說，看了讓人想了解台灣。

法國外亞維儂村是藝術節的重要基地。走進藝術村，映入眼簾的是四大巨型牆面上貼滿300幅台灣人肖像照片，讓每天進出此地的藝術家、策展人與民眾透過台灣人的笑容閱讀每個台灣人背後的故事與價值。

台灣是今年外亞維儂藝術節（外亞）主題國，其中一項計畫便是「台灣人的臉」，由Plan b攜手法國藝術家JR團隊的Inside Out計畫，呈現彰化鹿港、新竹竹東、桃園中壢、台南安平、台北天母士東及大安成功等6個具文化代表性的市場人物面孔，呈現台灣多元文化、自由精神及正向能量。

藝術節開幕前夕晚間10時趕工貼照片的Plan b執行長陳韻竹向中央社表示：「想透過臉龐講述每個人想捍衛的價值，在這樣的國際場合，想讓人知道台灣的多元文化與自由開放。」

這次以Happy Together為題，想傳達台灣理念，不被立場限制，並邀請不同族群、性別、年齡臉孔的台灣人入鏡。

陳韻竹認為，計畫不需特別強調自由、民主，而是回到日常。「傳遞台灣人的日常，我們因自由民主、平等多元等特質，讓文化擁有如此包容性，讓我們生活在快樂之中，因此選擇較為單純的字彙。」

計畫邀請的3位攝影師也有不同背景，包括日本出生、台北長大的陳沛緹、來自苗栗有客家血統的李廣，及在台生活逾10年的馬來西亞華人張國耀，透過他們的視角觀察市場民眾，記錄民眾笑容。

陳韻竹說，團隊盡力克服技術限制，圍繞出氛圍感，讓民眾感受台灣人的微笑與凝視，意義非常大，真的很榮幸能合作。「布展時看到如此多樣化的臉孔，也覺得很感動，覺得台灣真棒」，陳韻竹笑著說。

現場身穿安全背心、駕著雲梯車貼較高肖像的是法國JR團隊，與Plan b明確分工。提到這次與駐法國台灣文化中心（巴文中心）的合作，專案經理克利潘（Valentin Crépain）告訴中央社：「JR是法國藝術家，而台灣是今年外亞維儂藝術節的主題國，這是法國最大的文化藝術節，所以很有意義。」

克利潘告訴中央社，這次計畫主題是HappyTogether，因此看到很多幸福快樂的臉龐。展現人臉是很強大的訊息，在Inside Out計畫中，每個人都以他們想要的方式呈現，「讓參與者因自己發光，JR為保持距離觀看，但讓人們替自己說話，而非由他介入轉述」。

克利潘指出，JR團隊會提供「露出眼睛」、「單人入鏡」等規範指引，其餘皆讓台灣3位攝影師發揮創作。照片將會寄至紐約辦公室進行黑白網點等處理，並標誌計畫網址，讓看到的人可上網搜尋。「所有計畫都在網站上，如今已超過50萬張照片，是全球最大藝術計畫。」

提到與Plan b合作過程，克利潘秀出隨身攜帶台灣團隊送的小禮物，大讚台灣人待人友善真誠，「這是個非凡團隊，將一切都準備的很好，能和這樣的團隊合作太棒了」。

前來外亞藝術村的法國演員莎拉（Sarah）告訴記者：「照片讓我感覺台灣人在面前說故事，看到他們笑得這樣真誠和幸福，會讓我好奇台灣是什麼樣的幸福社會。」

全球性藝術共創計畫Inside Out Project緣起於2011年，發起人法國藝術家JR於2018年被美國「時代雜誌」（TIME）選入最具影響力百大人物之列。

Inside Out Project以大型人物影像包覆標誌性建築，傳遞每個人的故事，作品在超過150個國家創作展出，包括去年在台的「生而自由」行動。

台灣人 團隊 法國

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