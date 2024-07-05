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英國大選出口民調 工黨預估斬獲410席大勝

中央社／ 倫敦4日專電
英國國會改選4日投票，根據出口民調，執政黨保守黨預估取得131席，主要在野黨工黨則斬獲410席，大獲全勝。 路透
英國國會改選4日投票，根據出口民調，執政黨保守黨預估取得131席，主要在野黨工黨則斬獲410席，大獲全勝。 路透

英國國會大選今天倫敦時間晚間10時結束投票。根據出口民調，執政黨保守黨預估取得131席，主要在野黨工黨則斬獲410席，大獲全勝。此次投票率預估為7成。

與2019年舉行的上一次英國國會大選結果相較，保守黨預計將失去241席、工黨增加209席。

此次大選，第3大黨自由民主黨預估也將成績不俗、贏得61席，較上一次大選增加53席。偏極右民粹政黨英國改革黨（Reform UK）則斬獲13席；其前身脫歐黨（Brexit Party）在2019年大選未贏得任何席次。

民族主義政黨蘇格蘭民族黨（Scottish National Party,SNP）預估將大舉失去38席，僅贏得10席。

最終計票結果預計倫敦時間5日早上6時以前會揭曉。

專精保守黨研究的倫敦大學瑪麗皇后學院（QueenMary University of London）政治學教授貝爾（TimBale）表示，根據這項出口民調，保守黨的成績較選前多項民調預估的好，不至於是徹底災難，但該黨可能得再歷經兩次大選，才會完全重振旗鼓。

這份出口民調是取樣英國全境130餘個投票所約2萬選民，民調工作人員在投票所外請選民在複製選票上勾選他們投票支持的候選人，接著由專家團隊分析比對現況與特定選區歷史資料。自2005年以來，這項由英國廣播公司（BBC）、獨立電視台（ITV）及天空新聞網（Sky News）3大電視台共同贊助執行的英國唯一大選出口民調準確性日益提高，誤差範圍可達20席以內。

在2019年大選，這項民調預估保守黨將贏得368席。最終計票結果顯示，保守黨斬獲365席。

保守黨 大選 民調

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