日本駐菲大使：兩國相互准入協定談判接近尾聲
日本駐菲律賓大使遠藤和也今天表示，日、菲兩國談判關於防衛和安全事務的「相互准入協定」（Reciprocal AccessAgreement），現已接近尾聲。
路透社報導，遠藤和也在一場演說中表示，菲律賓維護區域穩定安全的角色無疑很重要。
他並提到，在防衛裝備轉移方面，可望取得重大進展。
日本和菲律賓的外交和國防部長8日將在菲律賓馬尼拉（Manila）舉行2+2會談。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天表示，希望能在會議中簽署「相互准入協定」。
布勞納強調：「相互准入協定很重要，因為它將讓日本部隊能夠來到我國與我們一同進行訓練，也將讓我們的部隊能赴日本與他們一同訓練。」
菲律賓正持續加強與鄰國和其他國家的關係，以抗衡中國在南海日益增加的挑釁行徑。
另外，遠藤也提到，維護台灣海峽的和平與穩定，對印度洋－太平洋地區至關重要。
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