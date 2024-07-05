日本駐菲大使：兩國相互准入協定談判接近尾聲

中央社／ 馬尼拉4日綜合外電報導

日本菲律賓大使遠藤和也今天表示，日、菲兩國談判關於防衛和安全事務的「相互准入協定」（Reciprocal AccessAgreement），現已接近尾聲。

路透社報導，遠藤和也在一場演說中表示，菲律賓維護區域穩定安全的角色無疑很重要。

他並提到，在防衛裝備轉移方面，可望取得重大進展。

日本和菲律賓的外交和國防部長8日將在菲律賓馬尼拉（Manila）舉行2+2會談。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）今天表示，希望能在會議中簽署「相互准入協定」。

布勞納強調：「相互准入協定很重要，因為它將讓日本部隊能夠來到我國與我們一同進行訓練，也將讓我們的部隊能赴日本與他們一同訓練。」

菲律賓正持續加強與鄰國和其他國家的關係，以抗衡中國在南海日益增加的挑釁行徑。

另外，遠藤也提到，維護台灣海峽的和平與穩定，對印度洋－太平洋地區至關重要。

日本 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

台中女誤信能赴日本人工受孕 險被騙上百萬

雲林縣議長黃凱涉綠能案、縣府也遭搜索 張麗善人在日本跨海回應

日本各地飆高溫 靜岡市39.3度刷新觀測史紀錄

小馬可仕命緩和南海緊張 美軍中程飛彈系統將撤出菲國

相關新聞

英國大選 工黨料成近200年來國會最大黨

英國四日舉行國會大選，投票時間從四日上午七時起至晚間十時（台灣時間五日早上五時）。投票一結束，媒體將立即公布出口民調。選...

馬可仕下令緩和南海緊張 美飛彈將撤出

路透及法新社四日報導，菲律賓參謀總長布勞納同日說，總統馬可仕已下令菲國武裝部隊降低南海緊張。菲律賓陸軍發言人也宣布，美國...

阿茲海默症治療 兩款新藥報到

全球估計已有3,600萬人罹患阿茲海默症（Alzheimer's），這種常見失智症會造成患者認知功能退化，甚至嚴重到干擾日常生活。最近已有兩種新療法問世，給患者帶來一絲希望。

新冠疫情過後 傳染病大肆虐

上海一位軟體開發人員向小姐，今年2月以來家人飽受各種病痛之苦。她12歲的女兒先後染上百日咳、鼻病毒及副流感病毒，總共缺課五周多，她自己也染上這三種疾病。

英國2024大選周四見分曉：請收好這份分時觀摩指南

英國選民周四將投票決定工黨領導人斯塔默能否給該黨14年的反對派地位劃上句號並入主唐寧街10號，抑或首相蘇納克能扭轉乾坤，逆民調而動實現絕地反殺。

印度宗教集會121人被踩死 警逮6嫌1嫌在逃

印度日前發生宗教集會踩踏事件，造成121人死亡，當地警方今天逮捕6名籌辦人員，另懸賞追緝1人。至於集會當天的要角講道師，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。