馬可仕下令緩和南海緊張 美飛彈將撤出

路透及法新社四日報導，菲律賓參謀總長布勞納同日說，總統馬可仕已下令菲國武裝部隊降低南海緊張。菲律賓陸軍發言人也宣布，美國在菲部署的「堤豐」中程飛彈系統擬於九月或更早撤出菲國。

在馬可仕下令前，菲、中二日甫召開高層級的南海問題雙邊磋商機制第九次會議，雙方同意必須恢復互信和建立信心，以更妥善處理海上爭端。

布勞納提到，菲國武裝部隊已呈給馬可仕幾個南海行動選項，但這將不會對菲方例行的南海運補任務造成重大改變，「最終目標仍是能為我方駐軍提供補給，能在不使情勢升級下實踐航行與飛越自由」。

布勞納和馬可仕開會後說，已要求中方歸還六月十七日菲中仁愛礁衝突時拿走的菲軍七把槍，中方應為此支付六千萬菲律賓披索。

另外，美國陸軍此前為年度美菲「肩並肩」和「堅盾」聯合軍演，在菲國北部部署陸基「堤豐」中程飛彈系統而惹惱中國。堤豐系統能搭載標準六型飛彈及戰斧攻陸飛彈。

菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉說，菲國部隊已學習如何使用與維護該系統，但它並未用於實彈演習。按計畫，該系統將在九月或更早運出菲國。

美國陸軍正將肩並肩及堅盾聯演時所用的裝備運走。

對馬可仕長姊、菲國參議員兼參院外交委員會主席艾米．馬可仕日前在中國抖音海外版TikTok一部短影片聲稱，她知道北京以極音速飛彈瞄準菲國的計畫，布勞納表示，菲國武裝部隊將就此事請教艾米。她雖未提出任何證據，但截至三日，該影片在TikTok的觀看次數已達九十多萬、在臉書也逾十萬。菲國國安會則稱對艾米的說法毫無所悉。