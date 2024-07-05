英國大選 工黨料成近200年來國會最大黨

英國四日舉行國會大選，投票時間從四日上午七時起至晚間十時（台灣時間五日早上五時）。投票一結束，媒體將立即公布出口民調。選務人員會立即展開計票作業，並於數小時內發布初步結果。

民調公司「輿觀」預測，在野的工黨可望囊括下議院六百五十席中的四三一席，遠超過過半所需的三二六席，成為英國自一八三二年以來的國會最大黨；執政十四年的保守黨恐僅能拿下一○二席。

工黨黨魁施凱爾確定勝選後將覲見英王查理三世，由英王要求籌組政府，施凱爾隨後將前往唐寧街首相府，以新首相身分向英國民眾發表演說，首相官邸「唐寧街十號」的鑰匙也將於五日移交施凱爾。

隨著國會成員洗牌，新首相將任命各部會大臣，下議院也會安排九日復會，並選出新的下議院院長。屆時新政府組成成員、立法及施政方向無疑是重頭戲。此外，工黨甫執政便要面臨重頭戲，包括九日在華府舉行的北約組織峰會，以及由英國主辦、十八日開幕的「歐洲政治共同體」峰會。

保守黨方面，逾半數現任內閣成員可能都會落敗，包括財政大臣韓特、國防大臣夏普斯，連首相蘇納克都告急。保守黨選情低迷，主因是經濟陷入困境、民眾渴望改變，過去五年英國在脫歐、新冠疫情和俄烏戰爭影響下，實質薪資衰退，能源價格和通膨飆升，生活成本危機引爆民怨。

由於保守黨幾確定潰敗，保守黨已轉而著重傷害管控，表示必須給他們足夠席次，制衡工黨政府。保守黨勞動與退休金大臣史特萊德表示，他承認工黨將取得壓倒性大勝，目前最重要的是保守黨能取得足夠監督力量。

選後蘇納克是否續任保守黨黨魁，也是外界關注的重點之一。除蘇納克外，對陸強硬、曾數度在國會發言支持台灣的圖根哈特，也是角逐黨魁的熱門人選。