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核融合慢了！2039才能測試 恐難扮氣候變遷及時雨

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
科學家宣布，全球最大的核融合反應爐運作時間再度延後，預計要到2039年才能進行全面測試。 （美聯社）
科學家宣布，全球最大的核融合反應爐運作時間再度延後，預計要到2039年才能進行全面測試。 （美聯社）

核融合能夠生產取之不盡、用之不竭的潔淨能源，一直被視為人類能源的終極聖杯。不過科學家宣布，全球最大的核融合反應爐運作時間再度延後，預計要到2039年才能進行全面測試，不太可能成為解決氣候變遷的及時雨。

國際熱核融合實驗反應爐（ITER）是世界最大的核融合裝置，新冠肺炎疫情引發的供應鏈問題，拖累工程進度。ITER是複雜無比的機器，由32國在法國南部使用1萬多個零件打造。

ITER延後引發更多疑慮，不知此種技術能否及時上路，對抗本世紀氣候變遷的最糟後果，並協助滿足全球不斷提高的能源需求。

ITER總幹事巴洛巴希（Pietro Barabaschi）說：「就人們當前面對的問題，核融合所能帶來的影響而言，不應該等待核融合來解決這些問題，這樣不夠審慎。」

這是ITER八年來第二度調整預算與測試時間，現在全面測試要到2039年才會啟動，較先前估計晚了四年。

這個反應爐原定耗資約50億美元，並於2020年開始測試，如今經費已暴增至220億美元以上。

科學家仍在估算，本次延遲上路所需的額外費用。巴洛巴希推測為50億歐元（54億美元）。

科學家70多年來一直試圖駕馭核融合的力量，恆星即以核融合的方式產生光和熱。核融合是在極度高溫和高壓下，結合氫原子以產生氦，過程中會產生巨大能量，但不會製造出溫室氣體或長期放射性廢棄物。

ITER是巨大的甜甜圈狀磁性融合裝置，又稱托卡馬克。此種裝置使用磁場控制超高溫的電漿，引發核融合反應。核融合被視為潛在可行的無碳能源，但仍須克服許多工程與資金的挑戰。

ITER延後上路，恐會遭民間資助的項目超車，如美國核融合公司Commonwealth Fusion Systems、英國Tokamak Energy等。

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