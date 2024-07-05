菲律賓高級將領：今後將按照「比例原則」予以反擊

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）周四（7月4日）表示，如果菲律賓軍隊在存在主權爭議的南中國海再次遭到中國海警的攻擊，他們將以“同等程度的武力”自衛。

6月17日，菲律賓海軍人員在試圖向「馬德雷山號」登陸艦執行輪調和補給任務時遭到中國海警船德攔截。中國海警使用了砍刀、刀具和長矛。在雙方沖突的過程中，中國海警使用刀刃刺穿了菲律賓軍方人員搭乘的剛性充氣艇 (RHIB)，並摧毀了氣艇的通訊和導航設備。另外還有一艘船只受損。菲律賓海軍特種作戰大隊 (NAVSOG)一名成員的右手拇指在船只撞擊時被切斷。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納要求中國為兩只受損的船只賠償6000萬比索，約合100萬美元。並要求中方歸還繳獲的7支步槍。

中國外交部7月2日發表聲明稱，外交部副部長陳曉東同菲律賓外交部副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁（阿雲津礁，國際上稱第二托馬斯礁）局勢交換了意見。

美聯社引述菲方一名不具名官員的說法表示，菲律賓方面向中方轉達了要求給與經濟賠償並歸還武器，同時對中國海警的做法提出強烈抗議。但是中方代表沒有立即做出回應。

中國外交部發言人毛寧周四在例行記者會上表示：“菲方非法運補挑釁在先，中方維權執法正當合法，菲方應當為其侵權行徑承擔後果。”

布勞納在一場新聞發布會上還表示，今後將采取同等程度的武力進行自衛，例如“如果對方使用刀具，我們的人員也會使用刀具，僅此而已，這符合比例原則”。

“當我說我們會反擊時，我的意思是我們不會像上次那樣被欺負，因為我們的對手當然有武器。”布勞納說道。但他沒有進行詳細說明。

他還說，菲律賓軍方可能還要求中國支付拇指被撞斷的菲軍方人員的手術費用。

南海主權爭端涉及中國、菲律賓、越南、馬來西亞、文萊和台灣，長期以來被視為地區導火索。

美聯社指出，南海沖突如果升級為武裝沖突，美國可能會面臨與中國對峙的局面。華盛頓曾多次警告說，如果菲律賓軍隊、船只和飛機包括在有爭議的水域遭到武裝襲擊，它有義務保衛菲律賓。菲律賓是美國在亞洲最早簽訂共同防御條約的盟友。

中國和菲律賓互相指責對方挑起上個月在仁愛礁的沖突。北京指責菲律賓船只不顧多次警告進入“中國領海”，促使其海警人員被迫采取行動。菲律賓方面則稱，其海軍人員正在向駐扎在領土前哨的菲律賓部隊運送食品和其他物資，當時中國海警人員乘坐至少8艘船襲擊了他們。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納和其他高級軍事指揮官一起與總統馬科斯舉行了閉門會議。他轉達總統馬科斯的命令稱，菲律賓軍隊應采取措施緩解爭議水域的緊張局勢。

布勞納說：“我們希望避免戰爭。”但他補充說，軍方絕不會允許任何國家踐踏菲律賓的領土主權。

（美聯社）

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