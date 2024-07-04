俄烏戰爭開打後首赴俄 印度總理莫迪7月8日將訪莫斯科

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）將於本月8至9日訪問俄羅斯。這是俄羅斯對烏克蘭發動全面軍事入侵行動以來，莫迪首次訪俄。

法新社報導，儘管印度增加購買俄羅斯石油，且並未加入西方制裁俄羅斯的行列，俄烏戰爭仍對印俄關係構成考驗。

克里姆林宮發布聲明指出，莫迪和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將討論「進一步發展傳統上相當友好的俄印關係的前景，以及國際與區域相關重大議題」。

隨著俄羅斯在西方世界遭到孤立，普亭將莫迪視為重要的潛在外交與經濟盟友。

莫迪最近才展開歷史性第3個總理任期，他上一次訪俄是2019年9月參加在俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的印俄年度峰會。