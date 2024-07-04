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上合峰會領袖會議 印總理「致詞內容」疑暗批中國、巴基斯坦

中央社／ 新德里4日專電
印度總理莫迪今天由外交部長蘇杰生代表，在上海合作組織峰會中發表致詞，內容暗批中國侵犯他國主權以及巴基斯坦為恐怖分子提供溫床。圖／路透社
印度總理莫迪今天由外交部長蘇杰生代表，在上海合作組織峰會中發表致詞，內容暗批中國侵犯他國主權以及巴基斯坦為恐怖分子提供溫床。圖／路透社

印度總理莫迪今天由外交部長蘇杰生代表，在上海合作組織峰會中發表致詞，內容暗批中國侵犯他國主權以及巴基斯坦恐怖分子提供溫床。

上合組織3日至4日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）召開第24屆領袖會議，莫迪稍早前曾表示將出席，但後來改派外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）率團與會。

蘇杰生今天在會場代表莫迪（Narendra Modi）發表致詞。

根據印度外交部發布的致詞稿，莫迪表示，本屆峰會是在衝突四起、緊張升級的背景下召開，「此時此刻，特別值得一提的是，我們正重申相互尊重主權、獨立性、領土完整、平等、互惠、不干涉內政，不以使用武力或者威脅動武作為外交政策的基礎。」

莫迪補充，各會員國也同意不採取任何違背國家主權和領土完整原則的措施。

他提到，連通度（connectivity）是促進經濟發展的要件，也有助提升不同社會之間的合作與互信，但尊重他國主權及領土完整，是建構連通性與發展基礎設施的基本條件。

另一方面，莫迪強調，會員國應優先打擊恐怖主義，並警告，如果置之不理，恐怖主義將成為區域與全球和平的主要威脅，國際社會應孤立並揭發庇護恐怖分子的國家。

雖然沒有點名任何國家，但莫迪被認為是在暗批中國和巴基斯坦。

近年來，印度智庫界人士不時指控中國在印中邊界爭議地區造橋鋪路，並透過興建村莊的方式，蠶食不丹的土地。此外，印度媒體也關注中國在台灣周邊演習、派飛機及軍艦繞台，以及在南海阻撓菲律賓海軍進行運補等事件。

印度政府也長期指控宿敵巴基斯坦暗中訓練及支持激進分子，在印度的旁遮普邦（Punjab）以及克什米爾（Kashmir）發動恐怖攻擊；這些攻擊不時造成印度軍警及平民死傷。

根據致詞稿，莫迪最後祝賀哈薩克成功辦理上合組織峰會，也對中國接任上合組織2024-25年度輪值主席給予祝福。

印度 巴基斯坦 恐怖分子 莫迪 菲律賓

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