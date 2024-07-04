快訊

連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

騙小姊妹下水溺斃…狠母涉殺人罪聲押禁見 家屬神情憂傷不發一語

嚇阻北京 美宣布部署36架F-15EX、48架F-35A到日本

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
F-15EX進駐可加強美日同盟，強化區域嚇阻能力並加強印太地區的和平與穩定。圖為美軍F-15EX起飛瞬間。圖／擷自DVIDS
F-15EX進駐可加強美日同盟，強化區域嚇阻能力並加強印太地區的和平與穩定。圖為美軍F-15EX起飛瞬間。圖／擷自DVIDS

五角大廈3日正式宣布，美空軍將部署36架F-15EX戰機與48架F-35A戰鬥機至日本，以實現美方在未來數年部署先進戰機至全日本各地的計畫。隨著更先進戰機的持續入駐，不但實現美方對日本的安全承諾與加強美日同盟，更能有效嚇阻北京，進而促成印太地區的和平穩定。

36架F-15EX落腳沖繩嘉手納空軍基地

新聞稿指出，作為空軍現代化計劃的一環，美空軍36架F-15 EX戰機將永久部署至沖繩嘉手納空軍基地，替換該基地現有的48架F-15 C/D戰機，未來空軍會持續輪調嘉手納空軍基地的第四代與第五代戰機中隊，直到整個過渡期完成。

48架F-35A進駐三澤空軍基地

作為部署先進戰機至全日本計劃的一部分，美空軍預計將三澤空軍基地現有的36架F-16戰機，替換為48架F-35 A戰鬥機；與此同時，岩國陸戰隊航空隊也會調整所屬F-35B的數量，以落實空中戰力現代化。

五角大廈表示，這項改造駐日美軍空中戰力的現代化計劃，「投資金額超過100億美元（約台幣3247.3億元），旨在加強美日同盟，強化區域嚇阻能力並加強印太地區的和平與穩定」。

共軍為步步進逼的挑戰

近年來，華府與北京在印太角力日益激烈，區域緊張也不斷加劇。五角大廈在2022年《國防戰略》形容中共為「步步進逼的挑戰」，在東海與南海更是「挑釁的存在」。五角大廈聲明指出，「在日本部署最先進的戰機體現美國對防衛日本的堅定承諾，以及兩國對印太地區自由開放的願景」。

《星條旗報》分析，美軍部署更多先進戰機到嘉手納空軍基地，以確保這個太平洋關鍵基地的防守範圍。這個基地位在台灣東北部及東海東部邊緣。

早在去年12月，美國空軍就已通知國會預計將F-15EX部署到嘉手納，取代F-15C/D中隊。F-15EX雖不具匿蹤能力，但擁有下一代電子與網路能力，且能搭配無人機值勤。相較其他戰機，能在較長的航程下攜帶更多酬載，速度也快。

五角大廈 戰機 日本 空軍 美國

延伸閱讀

掌握日本三大投資契機 中國信託投信擬募日本ETF傘型基金

日本各地飆高溫 靜岡市39.3度刷新觀測史紀錄

駐日戰機輪調 美首度部署F-35到青森

日本戰機訓練出包 F-15模擬彈零件落海

相關新聞

路透：死刑威脅籠罩 多家外企擬將台籍員工撤出中國

路透4日報導，知情人士透露，在北京表示可能對「頑固」的台獨分裂分子判處死刑後，一些外國公司正考慮將台灣員工遷出中國。

經濟活動穩定！印尼貧窮率26年來創新低 專家：不應依賴政府援助

印尼貧窮人口數降至歷史新低，當局指出，主因為印尼國內經濟活動穩定，以及各項社會援助奏效。但學者認為，解決貧窮問題不應靠援...

日本舊優生保護法違憲 兒童大臣親致歉：誠摯反省

日本最高法院昨天認定「舊優生保護法」違憲，兒童政策擔當大臣加藤鮎子今天在兒童家庭廳跟原告等人會面，除表達政府反省與致歉之...

嚇阻北京 美宣布部署36架F-15EX、48架F-35A到日本

五角大廈3日正式宣布，美空軍將部署36架F-15EX戰機與48架F-35A戰鬥機至日本，以實現美方在未來數年部署先進戰機...

研究：印度大城市7%死亡人數 與空氣汙染有關

一項大型研究今天指出，在印度最大的10座城市中，有超過7%的死亡與空氣汙染有關。研究人員呼籲採取行動，每年挽救數以萬計民...

不滿病患被當棋子 南韓數百人示威要求醫師停止罷工

約300名南韓病患權益擁護人士今天在首都首爾集會示威，要求罷工醫師停止至今長達數月的罷工，因為公共衛生服務已受到影響，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。