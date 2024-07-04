嚇阻北京 美宣布部署36架F-15EX、48架F-35A到日本

五角大廈3日正式宣布，美空軍將部署36架F-15EX戰機與48架F-35A戰鬥機至日本，以實現美方在未來數年部署先進戰機至全日本各地的計畫。隨著更先進戰機的持續入駐，不但實現美方對日本的安全承諾與加強美日同盟，更能有效嚇阻北京，進而促成印太地區的和平穩定。

36架F-15EX落腳沖繩嘉手納空軍基地

新聞稿指出，作為空軍現代化計劃的一環，美空軍36架F-15 EX戰機將永久部署至沖繩嘉手納空軍基地，替換該基地現有的48架F-15 C/D戰機，未來空軍會持續輪調嘉手納空軍基地的第四代與第五代戰機中隊，直到整個過渡期完成。

48架F-35A進駐三澤空軍基地

作為部署先進戰機至全日本計劃的一部分，美空軍預計將三澤空軍基地現有的36架F-16戰機，替換為48架F-35 A戰鬥機；與此同時，岩國陸戰隊航空隊也會調整所屬F-35B的數量，以落實空中戰力現代化。

五角大廈表示，這項改造駐日美軍空中戰力的現代化計劃，「投資金額超過100億美元（約台幣3247.3億元），旨在加強美日同盟，強化區域嚇阻能力並加強印太地區的和平與穩定」。

共軍為步步進逼的挑戰

近年來，華府與北京在印太角力日益激烈，區域緊張也不斷加劇。五角大廈在2022年《國防戰略》形容中共為「步步進逼的挑戰」，在東海與南海更是「挑釁的存在」。五角大廈聲明指出，「在日本部署最先進的戰機體現美國對防衛日本的堅定承諾，以及兩國對印太地區自由開放的願景」。

《星條旗報》分析，美軍部署更多先進戰機到嘉手納空軍基地，以確保這個太平洋關鍵基地的防守範圍。這個基地位在台灣東北部及東海東部邊緣。

早在去年12月，美國空軍就已通知國會預計將F-15EX部署到嘉手納，取代F-15C/D中隊。F-15EX雖不具匿蹤能力，但擁有下一代電子與網路能力，且能搭配無人機值勤。相較其他戰機，能在較長的航程下攜帶更多酬載，速度也快。