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研究：印度大城市7%死亡人數 與空氣汙染有關

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
一項大型研究今天指出，在印度最大的10座城市中，有超過7%的死亡與空氣汙染有關。圖為孟買正面臨嚴重的空污環境。圖／歐新社
一項大型研究今天指出，在印度最大的10座城市中，有超過7%的死亡與空氣汙染有關。圖為孟買正面臨嚴重的空污環境。圖／歐新社

一項大型研究今天指出，在印度最大的10座城市中，有超過7%的死亡與空氣汙染有關。研究人員呼籲採取行動，每年挽救數以萬計民眾的生命。

法新社報導，包括首都德里（Delhi）在內的印度城市時常被煙霧籠罩，空氣汙染嚴重程度居世界前列。這些汙染傷害居民的肺部，對健康構成的威脅也日益加劇，研究人員正逐漸揭示這些威脅。

在這項新研究中，一個由印度人領導的團隊調查了印度10座城市中致癌的細懸浮微粒（PM2.5）濃度。

這些城市包括阿默達巴德（Ahmedabad）、班加羅爾（Bengaluru）、清奈（Chennai）、德里、海德拉巴（Hyderabad）、加爾各答（Kolkata）、孟買（Mumbai）、普恩（Pune）、西姆拉（Shimla）和瓦拉納西（Varanasi）。

研究指出，從2008年至2019年，每年有超過3萬3000人的死因可歸因於暴露在超過世界衛生組織（WHO）PM2.5管制值24小時平均值15微克/每立方公尺環境中。

根據這篇刊登在「刺胳針行星健康」（Lancet Planetary Health）期刊的研究，上述死亡人數占這些城市在2008年至2019年死亡數的7.2%。

受到危害最大的德里每年有1萬2000人死於空氣汙染，占空汙死亡人數的11.5%。

但研究人員強調，即使在孟買、加爾各答和清奈等被認為空氣汙染沒有那麼嚴重的城市，空汙死亡率也很高，因此呼籲印度政府提高空氣品質標準。

印度現行的空氣品質管制標準是24小時平均值60微克/每立方公尺，是世界衛生組織標準的4倍。

來自美國哈佛大學（Harvard University）的研究共同作者史瓦茲（Joel Schwartz）表示，強制執行並加嚴PM2.5管制值，「每年將能拯救數以萬計生命」。

PM2.5 WHO 印度 空氣品質 空氣汙染

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