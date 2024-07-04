日本舊優生保護法違憲 兒童大臣親致歉：誠摯反省

日本最高法院昨天認定「舊優生保護法」違憲，兒童政策擔當大臣加藤鮎子今天在兒童家庭廳跟原告等人會面，除表達政府反省與致歉之意外，也說明將檢討建立新補償機制的方針。

日本過去有約1萬6500人被政府依「舊優生保護法」強制絕育，部分受害人從2018年起提出國賠訴訟。最高法院大法庭7月3日認定該法違憲，判決其中4件國賠定讞，另1件發回高院更審。

日本放送協會（NHK）報導，與會人士表示，加藤基於首相岸田文雄7月3日所下達指示，除向原告等人表達誠摯反省及由衷致歉之意，也表示依據法院判決內容進行賠償手續。

不僅如此，加藤考量到被害人遭受的痛苦及持續高齡化現狀，為解決相關問題，也向原告等人說明檢討建立新補償機制的方針。

原告等人在會中要求，補償時希望能制定以所有受害人為對象的法律。

岸田目前也規劃最快7月底前跟原告等人會面。

岸田昨天晚間受訪時說，深刻理解最高法院所做判決，「在（強制絕育）規定被刪除前的那段時間，讓許多人的身心遭受嚴重痛苦，政府從過去執行舊優生保護法的立場誠摯反省，並由衷深表歉意」。