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不滿病患被當棋子 南韓數百人示威要求醫師停止罷工

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
約300名南韓病患權益擁護人士今天在首都首爾集會示威，要求罷工醫師停止至今長達數月的罷工。圖／歐新社
約300名南韓病患權益擁護人士今天在首都首爾集會示威，要求罷工醫師停止至今長達數月的罷工。圖／歐新社

約300名南韓病患權益擁護人士今天在首都首爾集會示威，要求罷工醫師停止至今長達數月的罷工，因為公共衛生服務已受到影響，他們並呼籲立法防止未來再有類似行動。

法新社報導，數千名南韓實習和住院醫師2月開始罷工，以抗議政府計劃增加醫學院招生名額，他們認為這會影響專科教育品質。這場罷工已造成醫院服務大亂，重大治療也被迫延後或取消，包括化學治療。

今天活動的發起方在聲明中表示：「我們無法再承受持續下去的損害和焦慮。給病患的醫療服務無論如何都不應該中止。」

一名罕見疾病女患者的母親剃著光頭以表達抗議，她說病患被醫界當成「棋子」，「如果病患是你的兒女，你還會這麼做（罷工）嗎」?

南韓政府5月拍板將明年醫學院招生名額提高約1500名，並表示這將應付醫師短缺及人口迅速老化的問題。

南韓一些主要醫療機構的資深醫師和醫學院教授最近也加入無限期罷工行動，以展現團結。一些南韓最大醫療院所的醫師也已暫停門診及非緊急手術。

南韓 罷工 醫學院 醫師

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