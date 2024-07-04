菲日2+2會議將登場 馬尼拉盼簽署相互准入協定
菲律賓參謀總長布勞納今天表示，他希望下週菲律賓與日本舉行的雙邊安全會議中，簽署一份允許雙方在彼此領土部署部隊的重要防禦協定。
法新社報導，日本防衛大臣木原稔和外務大臣上川陽子預計8日在菲律賓首都馬尼拉，與菲國防長和外長召開會議。
菲律賓和日本皆為美國長期盟邦，面對日益咄咄逼人的中國，兩國已持續強化雙邊關係。北京也與馬尼拉和東京都存在海上疆域爭議。
布勞納（Romeo Brawner）在記者會中告訴法新社和其他記者：「我們期盼，在那場會議中將簽署相互准入協定（Reciprocal Access Agreement，RAA）。」
他強調，「相互准入協定很重要，因為它將讓日本部隊能夠來到我國與我們一同進行訓練，也將讓我們的部隊能赴日本與他們一同訓練」。
菲律賓與日本已於去年11月開始磋商相互准入協定，這份協議將為兩國相互派遣國防人員至境內進行訓練和其他行動，提供法律依據。
日本近幾年已分別與英國和澳洲簽定類似相互准入協定。菲律賓也已與美國及澳洲分別簽署相同協定，並計劃和法國也簽。
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