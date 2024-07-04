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正式加入「上海合作組織」 白俄羅斯成第10會員國

中央社／ 阿斯塔納4日綜合外電報導
白俄羅斯總統盧卡申科。圖／美聯社
白俄羅斯總統盧卡申科。圖／美聯社

俄羅斯的親密盟邦白俄羅斯今天正式加入「上海合作組織」（Shanghai Cooperation Organisation），這個由中國及俄羅斯領導的區域組織迎來了第10個成員國。

法新社報導，上海合作組織峰會主辦方於社群媒體宣布：「白俄羅斯共和國成為上海合作組織的正式成員國。」

上海合作組織成立於2001年，是一個橫跨歐亞大陸的政治、經濟與安全合作組織，成員國包括俄羅斯、中國及中亞地區國家，後來納入印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。

上海合作組織正在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行峰會，中國國家主席習近平今天發表演說指出，組織成員國要「維護發展權利」及「攜手抵制外部干涉」，昨天他跟俄國總統普亭（Vladimir Putin）於場邊會談。

普亭昨天向習近平提到，北京和莫斯科當局的關係比以往任何時候都更堅定，他們將上海合作組織視為能在國際事務上抗衡美國「霸權」的政治經濟集團。

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