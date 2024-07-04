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聯合內閣盟友倒戈 尼泊爾總理失去執政多數

中央社／ 加德滿都3日綜合外電報導
尼泊爾總理達哈爾今天因聯合內閣裡的關鍵盟友不再相挺，而失去執政所需的過半多數。圖／路透社
尼泊爾總理達哈爾今天因聯合內閣裡的關鍵盟友不再相挺，而失去執政所需的過半多數。圖／路透社

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）今天因聯合內閣裡的關鍵盟友不再相挺而失去執政所需的過半多數，讓本就不穩的國會再添新的政治變數。

達哈爾預計會在30天內遭遇國會的不信任投票。法新社報導，達哈爾4個月前開除舊日盟友，重新與尼泊爾共產黨／聯合馬列（CPN-UML,United Marxist-Leninist）結盟，但合作關係並未維持很久。

尼泊爾共產黨／聯合馬列的大黨鞭巴托拉（Mahesh Bartaula）說：「所有部會首長已經辭職，我們也已通知總理我方不再支持他。」

聯合內閣的分歧，造就尼泊爾共產黨/聯合馬列主席奧利（KP Sharma Oli）與在野的尼泊爾國大黨（NC）主席德巴（Sher Bahadur Deuba）2日達成一份午夜協議。

尼泊爾國大黨秘書長波德（Krishna Prasad Poudel）3日於兩黨領袖會後發表聲明：「本次聚會表達了我們實施協議的決心，即尼泊爾共產黨／聯合馬列主席奧利先領導一個新的全國共識政府，接著再由尼泊爾國大黨主席德巴接手領導。」

在發動為期10年與王室政府軍的「人民戰爭」、造成1.6萬人罹難後，尼泊爾共產黨／毛中心主義（CPN-M, Maoist Center,簡稱毛派）即成為尼泊爾政壇關鍵要角。

2006年內戰結束後，毛派領袖達哈爾成為戰後第一位總理，之後毛派、尼泊爾共產黨／聯合馬列和尼泊爾國大黨成為三大主要政黨，三方合縱連橫把持尼泊爾政治。

內閣 尼泊爾 投票

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