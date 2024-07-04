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日本各地飆高溫 靜岡市39.3度刷新觀測史紀錄

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本氣象廳表示，靜岡市最高溫被觀測到攝氏39.3度，不僅是日本全境今年最高溫度，也改寫當地觀測史上新高紀錄。示意圖。圖／法新社
日本氣象廳表示，靜岡市最高溫被觀測到攝氏39.3度，不僅是日本全境今年最高溫度，也改寫當地觀測史上新高紀錄。示意圖。圖／法新社

日本各地今天飆出危險高溫，日本氣象廳表示，靜岡市最高溫被觀測到攝氏39.3度，不僅是日本全境今年最高溫度，也改寫當地觀測史上新高紀錄。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本朝日新聞報導，截至今天下午4時止，日本全境有63地被觀測到猛暑日，另有467地被觀測到真夏日。

富士新聞網報導，靜岡市今天下午1時20分左右飆出39.3度的最高溫；和歌山縣新宮市高溫達37.6度；就連東京市區今天高溫也達35度，成為當地今年第一個猛暑日。

根據目前預測，東日本及西日本地方明天同樣會出現危險酷暑，高溫可能持續到這個週末。

高溫酷熱也造成民眾相繼疑似因中暑被送醫。東京消防廳表示，東京都內今天共有年齡介於19歲到100歲的47名男女，疑似因中暑被救護車送醫，其中1名逾90歲老翁呈現重症狀態。

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