小馬可仕命緩和南海緊張 美軍中程飛彈系統將撤出菲國
菲律賓參謀總長布勞納今天表示，總統小馬可仕已下令軍方緩和南海緊張，同日菲律賓陸軍發言人也宣布，美國在菲部署的中程飛彈系統擬於9月或更早撤出菲國。
路透社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下達指示前，馬尼拉與北京本月2日才舉行南海問題雙邊磋商機制第9次會議，雙方同意必須恢復信任與信心，以更妥善處理海上爭端。
根據布勞納（Romeo Brawner），軍方已提交小馬可仕數個在南海行動的選項，但這不會對補給任務的執行方式造成重大改變，「最終目標仍是能為我方部隊提供補給…能在不促使局勢升級的情況下，實踐自由航行及飛行。」
儘管如此，關於菲律賓上個月在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時與中國爆發激烈衝突，菲軍仍呼籲中國歸還海警人員從菲國海軍人員那裡奪走的槍枝，並為受損船隻支付約100萬美元（約新台幣3250萬元）賠償金。
布勞納與小馬可仕開完指揮會議後告訴記者：「我已要求（中國）歸還7支槍枝。我們正在要求中國為他們造成的破壞支付6000萬披索。」
法新社報導，美國先前為年度聯合軍演在菲律賓部署中程飛彈系統，此舉惹惱了中國。不過菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）今天指出，這套系統將撤出菲國。
美國陸軍今年4月宣布，在菲律賓北部部署中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統，又稱為「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐），能搭載標準6型飛彈（Standard Missile 6）與戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile）。
德瑪阿拉告訴法新社，菲律賓部隊已學習如何使用及維護泰風飛彈系統，但這套系統並未用於實彈演習。
德瑪阿拉說：「按照計畫…它（中程飛彈系統）將於9月或更早運出國。美國陸軍正在運出我們於肩並肩（Balikatan）及堅盾（Salaknib）軍演期間使用的裝備。」
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