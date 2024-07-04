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日本失智症失蹤者連11年創新高 警曝案例「300公里外」被尋獲

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本警察廳今天公布，2023年全國警察獲報失智症或疑似失智症失蹤人數高達1萬9039人。示意圖。圖／本報資料照片
日本警察廳今天公布，2023年全國警察獲報失智症或疑似失智症失蹤人數高達1萬9039人。示意圖。圖／本報資料照片

日本警察廳今天公布，2023年全國警察獲報失智症或疑似失智症失蹤人數高達1萬9039人，比2022年增加330人，也是2012年開始統計以來連續11年創新高。

日本放送協會（NHK）報導，警方2023年獲報失蹤的1萬9039人中，約95%的1萬8175人於2023年被找到，502人被確認死亡，另有250人在2023年時尚未被尋獲。

失蹤者被尋獲的案例中，2023年有71例是家屬或地方政府透過安裝在失蹤者衣物上的全球衛星定位系統（GPS）定位找到人，其中有案例是在埼玉縣失蹤，結果在300多公里外的仙台市被尋獲。

共同社報導，2023年的全體失蹤人數為9萬144人，儘管在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時，全體失蹤人口7萬7022人創新低，但是之後連續3年增加。

而日本社會高齡化的關係，失智症的失蹤人數從2012年的9607人一路攀升，部分地方政府會配置GPS等儀器給老年人，還有案例是使用無人機搜索，及早發現失蹤者。

關於各地區的失智症失蹤人口，兵庫縣達2094人最多，大阪府2016人次之，埼玉縣1912人排名第3；從性別來看，男性占55.7%、女性占44.3%。包含2023年以前向警方報案的案例在內，1萬8221人平安被尋獲，其中1萬7988人在報案後3天內被尋獲。

NHK 失智症 失蹤 日本 警察 高齡化

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