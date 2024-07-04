印中外長會面 強調「3互相」同意加快解決邊界爭議

印度外交部長蘇杰生與中國外長王毅今天在上海合作組織峰會場邊會面，重申印中邊界爭議一直延續下去不符雙方利益，同意加快舉行外交及軍事官員會議，解決剩餘問題。

上合組織3日至4日在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）召開第24屆領袖會議。印度外交部今天表示，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與中國共產黨中央政治局委員兼外長王毅在峰會場邊會面。

印度外交部表示，兩人就如何儘早解決印中邊界「實際控制線」（LAC）沿線的「剩餘問題」交換觀點，以期穩定並重建印中關係。兩人一致認為，現今邊境局勢持續下去，不符雙方利益。

2020年6月，印度與中國邊境部隊在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，雙方各有傷亡。之後雙方在邊界沿線部署重兵對峙，雙邊關係陷入緊繃迄今。

為化解僵局，兩國除了外交系統主導的中印邊境事務磋商協調工作機制（WMCC）會議之外，另有軍事系統主導的軍長級邊界談判。

經數輪談判，雙方在數個潛在衝突點撤軍，但在東拉達克（Eastern Ladakh）沿線，仍有數個點尚未解除對峙，被稱為剩餘問題。

蘇杰生告訴王毅，兩國有必要加快腳步，實現剩餘地區完全解除對峙，以恢復邊境和平與安寧，消除雙邊關係正常化的障礙。

他重申遵守相關雙邊協定、議定書和瞭解備忘錄的重要性，強調雙方必須尊重實際控制線，致力確保邊境地區和平與安寧。

印度外交部表示，蘇杰生與王毅同意繼續舉行外交和軍事系統間會議，加快解決剩餘問題的討論。為此，兩人同意及早召開WMCC會議。

蘇杰生強調，唯有透過「3個互相」，也就是互相尊重、互不觸犯敏感議題（mutual sensitivity）與互利，印中關係才能實現最佳化。

印度外交部說，兩國外長也就全球局勢交換觀點。印度支持中國明年擔任上合組織輪值主席國。

蘇杰生這次代表總理莫迪（Narendra Modi）出席上合組織峰會。智庫學者原本希望，若莫迪出席峰會，可觀察他與中國國家主席習近平在峰會的互動，以評估印中關係走向。

有印度官員表示，莫迪是因印度國會開議而無法抽身。但一名智庫學者告訴中央社，中國是上合組織發起國之一，莫迪缺席就是對印中關係的表態。

印度6月曾允許美國眾議院訪團到印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala），會見被中國視為分離主義分子的達賴喇嘛。另外，印度政府最近也回絕中國所提恢復班機直航的要求。