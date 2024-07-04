快訊

江坤俊人設翻車…醫師姜冠宇揭「偷吃再正常不過」婚前1招明哲保身

議事人員離場遭綠委上前「就教」一路跟隨 徐巧芯曬影片：這就軟禁啊！

遭控打叛軍時「臨陣脫逃」 剛果民主共和國25軍人判死

中央社／ 剛果民主共和國貝尼3日綜合外電報導
剛果民主共和國25名被控與叛軍組織「3月23日運動」（M23）作戰時臨陣脫逃的士兵，今天在審判中被判處死刑。圖／路透社
剛果民主共和國25名被控與叛軍組織「3月23日運動」（M23）作戰時臨陣脫逃的士兵，今天在審判中被判處死刑。圖／路透社

剛果民主共和國25名被控與叛軍組織「3月23日運動」（M23）作戰時臨陣脫逃的士兵，今天在審判中被判處死刑

法新社報導，包括27名士兵和他們的4名平民妻子在內，今天共有31名被告在靠近前線的北基伍省（North Kivu）布滕博市（Butembo）軍事法庭出庭。

被告辯護律師穆夫韋科（Jules Muvweko）告訴法新社，他們面臨多項指控，包括臨陣脫逃、浪費戰爭彈藥、違抗軍令和盜竊。

穆夫韋科說，審訊結束時，「包括兩名上尉在內的25名士兵被判處死刑」，被告打算上訴。

他說，因缺乏證據，包括4名婦女在內的其他被告獲無罪釋放。

上週末以來，M23佔領北部前線的幾個城鎮，包括被視為通往主要商業中心布滕博和貝尼（Beni）門戶的戰略城鎮康亞貝雍加（Kanyabayonga）。

M23過去幾年大舉攻城掠地，幾乎完全包圍了北基伍省首府果馬（Goma），造成數十人死亡，數以十萬計人流離失所。

剛果 律師 戰爭 死刑

延伸閱讀

剛果民主共和國礦場遭民兵襲擊 至少4中國人喪命

打擊睡眠不足 美陸軍空降第18軍出招

本月第3次！北韓士兵再度越界 遭南韓軍方鳴槍示警後撤回

傳中國海警打傷菲7士兵！ 美批陸：侵略性的危險行為

相關新聞

遭控打叛軍時「臨陣脫逃」 剛果民主共和國25軍人判死

剛果民主共和國25名被控與叛軍組織「3月23日運動」（M23）作戰時臨陣脫逃的士兵，今天在審判中被判處死刑...

路透社調查：富士康印度工廠拒絕雇用已婚女性

（1）路透社調查：富士康印度工廠拒絕雇用已婚女性 路透社調查報導發現蘋果公司（Apple）的供應商富士康，在印度拒絕雇用已婚女性從事Iphone組裝工作。該報道進行為時一年的調查，訪問了幾十位受訪者，發現已婚女性在富士康面臨就業歧視問題。

日本失智症失蹤者連11年創新高 警曝案例「300公里外」被尋獲

日本警察廳今天公布，2023年全國警察獲報失智症或疑似失智症失蹤人數高達1萬9039人，比2022年增加330人，也是2...

印中外長會面 強調「3互相」同意加快解決邊界爭議

印度外交部長蘇杰生與中國外長王毅今天在上海合作組織峰會場邊會面，重申印中邊界爭議一直延續下去不符雙方利益，同意加快舉行外...

澳洲積極參與印太任務 雪梨號環太軍演秀防空實力

澳洲海軍參加環太平洋軍演（RIMPAC）派出雪梨號驅逐艦。澳洲海軍軍官指出，雪梨號積極參與印太任務，這次聯合演訓中，展現...

剛果民主共和國礦場遭民兵襲擊 至少4中國人喪命

根據當地人士，剛果民主共和國（DR Congo）東北部金礦資源豐富的伊圖里省（Ituri）一處礦場遭民兵攻擊，至少有4名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。