遭控打叛軍時「臨陣脫逃」 剛果民主共和國25軍人判死
剛果民主共和國25名被控與叛軍組織「3月23日運動」（M23）作戰時臨陣脫逃的士兵，今天在審判中被判處死刑。
法新社報導，包括27名士兵和他們的4名平民妻子在內，今天共有31名被告在靠近前線的北基伍省（North Kivu）布滕博市（Butembo）軍事法庭出庭。
被告辯護律師穆夫韋科（Jules Muvweko）告訴法新社，他們面臨多項指控，包括臨陣脫逃、浪費戰爭彈藥、違抗軍令和盜竊。
穆夫韋科說，審訊結束時，「包括兩名上尉在內的25名士兵被判處死刑」，被告打算上訴。
他說，因缺乏證據，包括4名婦女在內的其他被告獲無罪釋放。
上週末以來，M23佔領北部前線的幾個城鎮，包括被視為通往主要商業中心布滕博和貝尼（Beni）門戶的戰略城鎮康亞貝雍加（Kanyabayonga）。
M23過去幾年大舉攻城掠地，幾乎完全包圍了北基伍省首府果馬（Goma），造成數十人死亡，數以十萬計人流離失所。
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