剛果民主共和國礦場遭民兵襲擊 至少4中國人喪命

根據當地人士,剛果民主共和國(DR Congo)東北部金礦資源豐富的伊圖里省(Ituri)一處礦場遭民兵攻擊,至少有4名中國公民喪命。

這次的襲擊中,也有數名剛果公民死亡或受傷。部分當地人士稱,發動攻擊的是民兵組織「剛果發展合作組織」(Cooperative for the Development of Congo,CODECO)。CODECO 聲稱自己是捍衛倫杜部落(Lendu)利益,對抗與他們敵對的赫馬部落(Hema)。

伊圖里省議員比基利森德((Jean-Pierre Bikilisende)告訴法新社,CODECO 侵入的是距離阿邦比(Abombi)不遠的一座中國礦場。

他說,初步統計,有4名中國公民喪命,2名剛果民主共和國武裝部隊(FARDC)成員受傷。

其他當地人士則稱,共有6名中國籍人士和他們的保鏢、2名剛果士兵、2名剛果平民丟了性命。

另有人士說,還有其他人遭到綁架,且生死未卜。