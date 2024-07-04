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澳洲積極參與印太任務 雪梨號環太軍演秀防空實力

中央社／ 檀香山3日專電

澳洲海軍參加環太平洋軍演（RIMPAC）派出雪梨號驅逐艦。澳洲海軍軍官指出，雪梨號積極參與印太任務，這次聯合演訓中，展現保護海上艦隊的防空能力。

雪梨號（HMAS Sydney，DDG 42）是澳洲最新的「荷巴特級驅逐艦」，搭載先進的神盾戰鬥系統，目前停靠夏威夷珍珠港，準備在環太平洋演習下一個階段進行海上演練。

澳洲海軍軍官麥迪森今天在艦上接受媒體訪問，表達這次參與環太平洋演習，除了很高興與印太區域的老朋友，如紐西蘭海軍合作之外，更期待有歐洲如義大利、荷蘭的友軍加入。

澳洲軍方強調，雪梨號一直在印太區域積極活動，這一趟正進行的是為期4個半月的「區域現身任務」，包括現在進行中的環太平洋軍演，之後有「太平洋之龍」（Pacific Dragon），接著在北韓附近執行聯合國的制裁任務ARGOS行動。

在環太平洋任務當中，雪梨號與各國海軍進行「作業互通能力」（interoperability）的演練，讓不同國家的裝備和系統可以共同進行任務。麥迪森指出，在這場跨國演習當中溝通非常重要。

麥迪森指出，不同國家的軍隊要達到有效的溝通，就一定要花時間在一起，使用共同的海軍語言，才能夠一起解決問題。

麥迪森介紹，雪梨號是一艘防空驅逐艦，用於執行一系列的作戰任務，包括防空作戰、海面作戰以及反潛作戰。環太平洋軍演接下來的海上演練階段，雪梨號將會參加各種操演，展示在各個領域的不同能力。

在與各國船艦聯合演訓的過程中，雪梨號扮演防空角色，任務是保護艦隊的各國艦艇免於受到空中攻擊。

海軍 澳洲 雪梨

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